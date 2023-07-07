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Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу - РИА Новости, 07.07.2023
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Туризм
 
05:21 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/machu-pikchu-1879404535.html
Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу
Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу - РИА Новости, 07.07.2023
Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу
Сегодня отмечается День Мачу-Пикчу. Седьмого июля 2007 года его назвали одним из новых чудес света. Спрятанный в Андах город инков – цель многих туристов,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:21
2023-07-07T05:21
фото
туризм
фото - туризм
перу
куско (город)
мачу-пикчу
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Громова Елена. Сегодня отмечается День Мачу-Пикчу. Седьмого июля 2007 года его назвали одним из новых чудес света. Спрятанный в Андах город инков – цель многих туристов, отправляющихся в Перу. Вокруг крепости до сих пор сохранилось немало загадок. Но есть и факты. Кто такие девственницы Солнца и как Индиана Джонс связан с Мачу-Пикчу, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, фото - туризм, перу, куско (город), мачу-пикчу
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Перу, Куско (город), Мачу-Пикчу

Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Громова Елена. Сегодня отмечается День Мачу-Пикчу. Седьмого июля 2007 года его назвали одним из новых чудес света. Спрятанный в Андах город инков – цель многих туристов, отправляющихся в Перу. Вокруг крепости до сих пор сохранилось немало загадок. Но есть и факты. Кто такие девственницы Солнца и как Индиана Джонс связан с Мачу-Пикчу, — в фотоленте РИА Новости.
© iStock.com / DavorLovincic

Считается, что Мачу-Пикчу в 1911-м году заново открыл профессор Йельского университета Хайрам Бингем. Но все сложно.

Ученый мечтал найти "потерянный город инков" Вилькабамбу. Там в 1572-м испанцы схватили и обезглавили последнего правителя этого народа — Тупака Амару.

Бингем решил, что Мачу-Пикчу и есть Вилькабамба. Он умер в 1956-м году, так и не признав, что ошибся. Другие гипотезы профессор не принимал.

Древний город Мачу-Пикчу

Считается, что Мачу-Пикчу в 1911-м году заново открыл профессор Йельского университета Хайрам Бингем. Но все сложно.

Ученый мечтал найти "потерянный город инков" Вилькабамбу. Там в 1572-м испанцы схватили и обезглавили последнего правителя этого народа — Тупака Амару.

Бингем решил, что Мачу-Пикчу и есть Вилькабамба. Он умер в 1956-м году, так и не признав, что ошибся. Другие гипотезы профессор не принимал.

© iStock.com / DavorLovincic
1 из 11
© iStock.com / OGphoto

Есть версия, что Мачу-Пикчу никогда не забывали. Когда Бингем приехал, на этом месте жили три семьи фермеров.

Другая теория. До Бингема крепость заново для европейцев открыл немецкий инженер Аугусто Бернс. Он мог посетить город в 1867 году.

Ламы на руинах города инков Мачу-Пикчу в Перу

Есть версия, что Мачу-Пикчу никогда не забывали. Когда Бингем приехал, на этом месте жили три семьи фермеров.

Другая теория. До Бингема крепость заново для европейцев открыл немецкий инженер Аугусто Бернс. Он мог посетить город в 1867 году.

© iStock.com / OGphoto
2 из 11
© iStock.com / Unaihuiziphotography

В любом случае – имя Бингема все равно осталось в учебниках. И попало в кино.

Бингем связан с франшизой об археологе Индиане Джонсе. Костюм последнего напоминает образ Гарри Стила из приключенческого фильма "Тайны инков" (1954). Персонаж приехал в Перу в надежде разбогатеть на золоте инков. Ходил в фетровой шляпе, белой рубашке, кожаной куртке.

Авторы "Тайны инков" знали об исследованиях Бингема. Одноименную книгу археолога опубликовали за три года до премьеры фильма. Техническим консультантом на съемках был знакомый Хайрама — Альберт Гизеке. Он подсказал Бингему, в каком направлении искать руины поселения инков.

Древний город Мачу-Пикчу

В любом случае – имя Бингема все равно осталось в учебниках. И попало в кино.

Бингем связан с франшизой об археологе Индиане Джонсе. Костюм последнего напоминает образ Гарри Стила из приключенческого фильма "Тайны инков" (1954). Персонаж приехал в Перу в надежде разбогатеть на золоте инков. Ходил в фетровой шляпе, белой рубашке, кожаной куртке.

Авторы "Тайны инков" знали об исследованиях Бингема. Одноименную книгу археолога опубликовали за три года до премьеры фильма. Техническим консультантом на съемках был знакомый Хайрама — Альберт Гизеке. Он подсказал Бингему, в каком направлении искать руины поселения инков.

© iStock.com / Unaihuiziphotography
3 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

В 1912 году в Мачу-Пикчу нашли десятки скелетов. Исследователи решили: все могилы – женские. И Бингем высказал предположение, что крепость была убежищем девственниц Солнца.

Они жили в храмах, давали обет целомудрия, готовили ритуальные подношения, следили за священным костром и создавали одежду для правителя. Во главе дев была женщина, которую называли земной супругой бога Солнца.

Бингем снова не угадал. Современные технологии доказали, что среди найденных останков есть и мужские скелеты.

Самая высокая точка древнего города Мачу-Пикчу, на которой лежит многоугольный камень интиуатана - место, где привязано солнце

В 1912 году в Мачу-Пикчу нашли десятки скелетов. Исследователи решили: все могилы – женские. И Бингем высказал предположение, что крепость была убежищем девственниц Солнца.

Они жили в храмах, давали обет целомудрия, готовили ритуальные подношения, следили за священным костром и создавали одежду для правителя. Во главе дев была женщина, которую называли земной супругой бога Солнца.

Бингем снова не угадал. Современные технологии доказали, что среди найденных останков есть и мужские скелеты.

© РИА Новости / Мария Ващук
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4 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

В числе самых важных объектов Мачу-Пикчу – многоугольный камень "интиуатана" ("место, где привязано солнце").

Он использовался в астрономических целях. Возможно, для предсказания солнцестояний.

Самая высокая точка древнего города Мачу-Пикчу, на которой лежит многоугольный камень интиуатана - место, где привязано солнце

В числе самых важных объектов Мачу-Пикчу – многоугольный камень "интиуатана" ("место, где привязано солнце").

Он использовался в астрономических целях. Возможно, для предсказания солнцестояний.

© РИА Новости / Мария Ващук
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5 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

В 2000 году на него упала платформа с камерой – в Мачу-Пикчу снимали рекламу пива (напоминаем, что алкоголь вредит здоровью).

Угол "интиуатана" был разбит.

Оператор получил легкие травмы.

Туристы у многоугольного камня интиуатана - места, где привязано солнце в древнем городе Мачу-Пикчу

В 2000 году на него упала платформа с камерой – в Мачу-Пикчу снимали рекламу пива (напоминаем, что алкоголь вредит здоровью).

Угол "интиуатана" был разбит.

Оператор получил легкие травмы.

© РИА Новости / Мария Ващук
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6 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

Мачу-Пикчу был заселен в середине XV века. Жители покинули город в начале или середине XVI века.

Почему они ушли – загадка. Одна из гипотез – нехватка воды.

Туристы отдыхают в Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу был заселен в середине XV века. Жители покинули город в начале или середине XVI века.

Почему они ушли – загадка. Одна из гипотез – нехватка воды.

© РИА Новости / Мария Ващук
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7 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

В крепости около 200 строений. Город разделен на нижнюю и верхнюю части. Зона сельского хозяйства находится отдельно от жилых районов.

Туристы у жилых домов в Мачу-Пикчу

В крепости около 200 строений. Город разделен на нижнюю и верхнюю части. Зона сельского хозяйства находится отдельно от жилых районов.

© РИА Новости / Мария Ващук
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8 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

Сохранились ступенчатые сельскохозяйственные террасы. Некоторые из них использовали местные индейцы еще в 1911-м, когда сюда приехал Бингем.

Ступенчатые сельскохозяйственные террасы, защищенные стенами из грубо обработанных камней, в Мачу-Пикчу

Сохранились ступенчатые сельскохозяйственные террасы. Некоторые из них использовали местные индейцы еще в 1911-м, когда сюда приехал Бингем.

© РИА Новости / Мария Ващук
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9 из 11
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанк

Инки строили без цемента или других растворов. Камни разной формы подгоняли друг к другу. Были небольшие зазоры. В этом секрет устойчивости построек Мачу-Пикчу к последствиям землетрясений.

Жилые дома в Мачу-Пикчу

Инки строили без цемента или других растворов. Камни разной формы подгоняли друг к другу. Были небольшие зазоры. В этом секрет устойчивости построек Мачу-Пикчу к последствиям землетрясений.

© РИА Новости / Мария Ващук
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10 из 11
© iStock.com / jimfeng

Туристы едут в сторону Мачу-Пикчу по железной дороге из Куско.

Некоторые предпочитают добираться до крепости в многодневных походах по тропе инков.

Древний город Мачу-Пикчу

Туристы едут в сторону Мачу-Пикчу по железной дороге из Куско.

Некоторые предпочитают добираться до крепости в многодневных походах по тропе инков.

© iStock.com / jimfeng
11 из 11
 
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