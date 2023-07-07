Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу

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Есть версия, что Мачу-Пикчу никогда не забывали. Когда Бингем приехал, на этом месте жили три семьи фермеров.

Другая теория. До Бингема крепость заново для европейцев открыл немецкий инженер Аугусто Бернс. Он мог посетить город в 1867 году.