Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу

Считается, что Мачу-Пикчу в 1911-м году заново открыл профессор Йельского университета Хайрам Бингем. Но все сложно.
Ученый мечтал найти "потерянный город инков" Вилькабамбу. Там в 1572-м испанцы схватили и обезглавили последнего правителя этого народа — Тупака Амару.
Бингем решил, что Мачу-Пикчу и есть Вилькабамба. Он умер в 1956-м году, так и не признав, что ошибся. Другие гипотезы профессор не принимал.
Считается, что Мачу-Пикчу в 1911-м году заново открыл профессор Йельского университета Хайрам Бингем. Но все сложно.
Ученый мечтал найти "потерянный город инков" Вилькабамбу. Там в 1572-м испанцы схватили и обезглавили последнего правителя этого народа — Тупака Амару.
Бингем решил, что Мачу-Пикчу и есть Вилькабамба. Он умер в 1956-м году, так и не признав, что ошибся. Другие гипотезы профессор не принимал.
Есть версия, что Мачу-Пикчу никогда не забывали. Когда Бингем приехал, на этом месте жили три семьи фермеров.
Другая теория. До Бингема крепость заново для европейцев открыл немецкий инженер Аугусто Бернс. Он мог посетить город в 1867 году.
Есть версия, что Мачу-Пикчу никогда не забывали. Когда Бингем приехал, на этом месте жили три семьи фермеров.
Другая теория. До Бингема крепость заново для европейцев открыл немецкий инженер Аугусто Бернс. Он мог посетить город в 1867 году.
В любом случае – имя Бингема все равно осталось в учебниках. И попало в кино.
Бингем связан с франшизой об археологе Индиане Джонсе. Костюм последнего напоминает образ Гарри Стила из приключенческого фильма "Тайны инков" (1954). Персонаж приехал в Перу в надежде разбогатеть на золоте инков. Ходил в фетровой шляпе, белой рубашке, кожаной куртке.
Авторы "Тайны инков" знали об исследованиях Бингема. Одноименную книгу археолога опубликовали за три года до премьеры фильма. Техническим консультантом на съемках был знакомый Хайрама — Альберт Гизеке. Он подсказал Бингему, в каком направлении искать руины поселения инков.
В любом случае – имя Бингема все равно осталось в учебниках. И попало в кино.
Бингем связан с франшизой об археологе Индиане Джонсе. Костюм последнего напоминает образ Гарри Стила из приключенческого фильма "Тайны инков" (1954). Персонаж приехал в Перу в надежде разбогатеть на золоте инков. Ходил в фетровой шляпе, белой рубашке, кожаной куртке.
Авторы "Тайны инков" знали об исследованиях Бингема. Одноименную книгу археолога опубликовали за три года до премьеры фильма. Техническим консультантом на съемках был знакомый Хайрама — Альберт Гизеке. Он подсказал Бингему, в каком направлении искать руины поселения инков.
В 1912 году в Мачу-Пикчу нашли десятки скелетов. Исследователи решили: все могилы – женские. И Бингем высказал предположение, что крепость была убежищем девственниц Солнца.
Они жили в храмах, давали обет целомудрия, готовили ритуальные подношения, следили за священным костром и создавали одежду для правителя. Во главе дев была женщина, которую называли земной супругой бога Солнца.
Бингем снова не угадал. Современные технологии доказали, что среди найденных останков есть и мужские скелеты.
В 1912 году в Мачу-Пикчу нашли десятки скелетов. Исследователи решили: все могилы – женские. И Бингем высказал предположение, что крепость была убежищем девственниц Солнца.
Они жили в храмах, давали обет целомудрия, готовили ритуальные подношения, следили за священным костром и создавали одежду для правителя. Во главе дев была женщина, которую называли земной супругой бога Солнца.
Бингем снова не угадал. Современные технологии доказали, что среди найденных останков есть и мужские скелеты.
В числе самых важных объектов Мачу-Пикчу – многоугольный камень "интиуатана" ("место, где привязано солнце").
Он использовался в астрономических целях. Возможно, для предсказания солнцестояний.
В числе самых важных объектов Мачу-Пикчу – многоугольный камень "интиуатана" ("место, где привязано солнце").
Он использовался в астрономических целях. Возможно, для предсказания солнцестояний.
В 2000 году на него упала платформа с камерой – в Мачу-Пикчу снимали рекламу пива (напоминаем, что алкоголь вредит здоровью).
Угол "интиуатана" был разбит.
Оператор получил легкие травмы.
В 2000 году на него упала платформа с камерой – в Мачу-Пикчу снимали рекламу пива (напоминаем, что алкоголь вредит здоровью).
Угол "интиуатана" был разбит.
Оператор получил легкие травмы.
Мачу-Пикчу был заселен в середине XV века. Жители покинули город в начале или середине XVI века.
Почему они ушли – загадка. Одна из гипотез – нехватка воды.
Мачу-Пикчу был заселен в середине XV века. Жители покинули город в начале или середине XVI века.
Почему они ушли – загадка. Одна из гипотез – нехватка воды.
В крепости около 200 строений. Город разделен на нижнюю и верхнюю части. Зона сельского хозяйства находится отдельно от жилых районов.
В крепости около 200 строений. Город разделен на нижнюю и верхнюю части. Зона сельского хозяйства находится отдельно от жилых районов.
Сохранились ступенчатые сельскохозяйственные террасы. Некоторые из них использовали местные индейцы еще в 1911-м, когда сюда приехал Бингем.
Сохранились ступенчатые сельскохозяйственные террасы. Некоторые из них использовали местные индейцы еще в 1911-м, когда сюда приехал Бингем.
Инки строили без цемента или других растворов. Камни разной формы подгоняли друг к другу. Были небольшие зазоры. В этом секрет устойчивости построек Мачу-Пикчу к последствиям землетрясений.
Инки строили без цемента или других растворов. Камни разной формы подгоняли друг к другу. Были небольшие зазоры. В этом секрет устойчивости построек Мачу-Пикчу к последствиям землетрясений.
Туристы едут в сторону Мачу-Пикчу по железной дороге из Куско.
Некоторые предпочитают добираться до крепости в многодневных походах по тропе инков.
Туристы едут в сторону Мачу-Пикчу по железной дороге из Куско.
Некоторые предпочитают добираться до крепости в многодневных походах по тропе инков.