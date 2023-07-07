https://ria.ru/20230707/lnr-1882802695.html

Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ

Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 95 украинских военных, 11 единиц техники и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:33

2023-07-07T14:33

2023-07-07T14:33

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 95 украинских военных, 11 единиц техники и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в пятницу в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882784010.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность