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Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/lnr-1882802695.html
Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 95 украинских военных, 11 единиц техники и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:33
2023-07-07T14:33
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 95 украинских военных, 11 единиц техники и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в пятницу в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ

Минобороны: группировка ВС России "Центр" за сутки отразила четыре атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 95 украинских военных, 11 единиц техники и пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Червоной Дибровы в ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
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