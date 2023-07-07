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В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
01:05 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/lavra-1882700731.html
В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат
В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат - РИА Новости, 07.07.2023
В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат
Представители госзаповедника "Киево-Печерская лавра" опечатали в общей сложности пять корпусов одноименного монастыря, заявил в суде представляющий интересы... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T01:05
2023-07-07T01:05
религия
александр ткаченко (протоиерей)
украина
киев
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Представители госзаповедника "Киево-Печерская лавра" опечатали в общей сложности пять корпусов одноименного монастыря, заявил в суде представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. В четверг Никита Чекман выступил на заседании по иску Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви о нанесении ущерба при пользовании имуществом. Как сообщалось ранее, монастырь исковые требования не признает и считает их безосновательными. "По нашей информации, уже пять корпусов (Киевской лавры - ред.) опечатаны. Материалы дела не содержат эти доказательства. Истец должен быть заинтересован в рассмотрении дела. Надо, чтобы сам истец поставил в известность суд, какие корпуса были опечатаны, для решения этого дела. Это надо понимать, если они опечатывают и запрещают туда пускать, то каким образом нарушаются их права. И это должен решить суд в данном случае", - сказал Чекман. Другой участник заседания от стороны монастыря в свою очередь отметил, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) не подписывал акты передачи имущества от монастыря к заповеднику, хотя только он имел на это право. "Комиссия закончила работу и отправила акт в монастырь, но он якобы его не подписал. В данном случае мне кажется удивительным рассматривать дело. Если вы сами приняли (имущество - ред.) и кто-то не подписал... Каким образом владыка Павел (наместник Киево-Печерской лавры - ред.) может что-то подписать, находясь в Воронкове (под домашним арестом - ред.). Разве к нему ездили, чтобы он подписал? Ведь он единственный, кто может поставить подпись. Так для чего вводить суд в заблуждение. Я прошу передать данный акт на рассмотрение суду, чтобы суд рассмотрел не с наших слов. Прошу суд вытребовать данный акт", - сказал участник заседания. В четверг сообщалось, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований опечатал три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. Позже минкультуры потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры "вопиющим беззаконием". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882595549.html
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александр ткаченко (протоиерей), украина, киев, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украина, Киев, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Киево-Печерской лавре опечатано пять корпусов, сообщил адвокат

Адвокат Чекман: украинские власти опечатали пять корпусов Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Представители госзаповедника "Киево-Печерская лавра" опечатали в общей сложности пять корпусов одноименного монастыря, заявил в суде представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
В четверг Никита Чекман выступил на заседании по иску Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви о нанесении ущерба при пользовании имуществом. Как сообщалось ранее, монастырь исковые требования не признает и считает их безосновательными.
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"По нашей информации, уже пять корпусов (Киевской лавры - ред.) опечатаны. Материалы дела не содержат эти доказательства. Истец должен быть заинтересован в рассмотрении дела. Надо, чтобы сам истец поставил в известность суд, какие корпуса были опечатаны, для решения этого дела. Это надо понимать, если они опечатывают и запрещают туда пускать, то каким образом нарушаются их права. И это должен решить суд в данном случае", - сказал Чекман.
Другой участник заседания от стороны монастыря в свою очередь отметил, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) не подписывал акты передачи имущества от монастыря к заповеднику, хотя только он имел на это право.
"Комиссия закончила работу и отправила акт в монастырь, но он якобы его не подписал. В данном случае мне кажется удивительным рассматривать дело. Если вы сами приняли (имущество - ред.) и кто-то не подписал... Каким образом владыка Павел (наместник Киево-Печерской лавры - ред.) может что-то подписать, находясь в Воронкове (под домашним арестом - ред.). Разве к нему ездили, чтобы он подписал? Ведь он единственный, кто может поставить подпись. Так для чего вводить суд в заблуждение. Я прошу передать данный акт на рассмотрение суду, чтобы суд рассмотрел не с наших слов. Прошу суд вытребовать данный акт", - сказал участник заседания.
В четверг сообщалось, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований опечатал три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. Позже минкультуры потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры "вопиющим беззаконием".
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
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РелигияАлександр Ткаченко (протоиерей)УкраинаКиевУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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