https://ria.ru/20230707/kupala-1882380646.html

Праздник Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы - РИА Новости, 07.07.2023

Праздник Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы – народное название церковного праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который ежегодно... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:01

2023-07-07T02:01

2023-07-07T02:01

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Праздник Ивана Купалы – народное название церковного праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который ежегодно отмечается 7 июля.Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы.Он был последним из пророков среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии. Иоанна называют Предтечей, потому что он пришел прежде Иисуса Христа и проповедовал народу Его пришествие, а также Крестителем – так как он крестил Иисуса в реке Иордан. Рождество Иоанна Предтечи – один из пяти праздников, именуемых церковью "великими", которые по своей значимости уступают только "двунадесятым" (двенадцати) главным церковным праздникам. Этот праздник всегда приходится на время Петрова поста (июнь-июль) – и сам Иоанн Креститель известен тем, что большую часть жизни провел в воздержании и посте: жил в пустыне и питался, как свидетельствует Евангелие, только "акридами" (вид саранчи или кузнечиков) и диким медом.Согласно евангельскому рассказу, Иоанн Предтеча был сыном священника Захарии и его праведной жены Елизаветы и приходился родственником Иисусу Христу по матери. Он родился, когда Захария и Елизавета были в преклонном возрасте и уже потеряли надежду когда-либо иметь детей. В возрасте около 30 лет Иоанн начал свою проповедь покаяния, подготовляя народ к принятию Спасителя. Он же крестил Иисуса в водах Иордана и засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в момент Его Крещения.Земная жизнь пророка окончилась казнью – за обличения царя Ирода он был обезглавлен. Об Иоанне сам Иисус Христос говорил, что он был "выше всех, рожденных женами".Издавна Рождество Иоанна Предтечи, приходящееся на день летнего "солнцеворота", слилось в народном сознании с языческим празднованием этого дня и обрело название "Иван Купала". На Руси Иванов день (другое название праздника) связывают с неким языческим божеством, хотя само его существование не подтверждено (первое упоминание о нем встречается лишь в поздней Густинской летописи XVII века, да и то по недоразумению: летописец, зная о "бесовских игрищах" на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога).По другой версии Иван Купала – это по-славянски Иоанн Креститель. lОбычаи и поверья, связанные с Ивановым днем, сходны у всех европейских народов. На Руси Купала – соломенная кукла, которую сжигали или топили, или зарывали в землю. Иногда рядом с куклой, представляющей женское существо (Купалу, Марину-Марену), является и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Эта пара купальских олицетворенных существ – Иван и Купала, Иван и Марья – дала название цветам Иван-да-Марья, в которые, согласно купальским песням, превратились брат и сестра, обвенчавшиеся по незнанию о родстве. Купальская обрядность была связана с двумя природными стихиями – огнем и водой, которые в мифологическом сознании народа осмысливались неразрывно как брат и сестра, не случайно повсеместно в Иванову ночь костры разжигались по берегам рек. Для их разжигания использовали "живой огонь", получаемый путем трения. У купальских костров собиралась молодежь и начинались гулянья. Чтобы приобрести удачу и крепкое здоровье, девушки и парни поодиночке или парами прыгали через огонь. В костер бросали рубашку больного ребенка, чтобы вместе с ней сгорела его болезнь, матери проносили над костром детей в надежде на его целебную силу. Пепел от купальских костров рассеивали по хлебным полям и огородам.Празднование Ивана Купалы всюду сопровождалось омовением водой, массовым купанием в реках, озерах, святых источниках, мытьем в банях, умыванием росой. Широко был распространен обычай обливания водой или жидкой грязью, парни обливали нарядно одетых девушек и наоборот, доставалось и другим встречным.Бытовало поверье, что в Иванову ночь особую магическую силу имеют травы, благотворно влияющие на людей. Ивановские травы собирали и использовали для лечения людей и домашнего скота. С их помощью избавлялись от бессонницы и тоски, из них плели венки и заготавливали банные веники, по ним ворожили и использовали в любовной магии, уберегали дома от пожара и воров. Травами отпугивали нечистую силу. Главным же героем растительного мира в эту ночь становился папоротник. У славян существовало поверье, согласно которому он цветет только раз в году, в ночь на Ивана Купалу (в реальности у папоротника не бывает цветов). Мифический цветок якобы дает чудесные возможности тому, кто сорвал его и сохранил. Его обладатель становится прозорливым, может понимать язык животных, видеть клады, как бы глубоко в земле они не находились, повелевать землей и водой, становиться невидимым и принимать любое обличье. В этот праздник также поминали предков. В XIX веке во многих деревнях к этому дню варили в складчину "обетную" кашу из ячменя и кормили ею нищих.День Ивана Купалы нашел свое отражение и в литературе. Он упоминается в повести Николая Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Празднику Ивана Купалы посвящено стихотворение Сергея Есенина "За рекой горят огни", написанное в стиле народной купальской песни. С Ивановым днем связано также и стихотворение Есенина "Матушка в купальницу по лесу ходила", действие которого происходит как раз в Купальскую ночь.Со времен Средневековья обряды этого дня считались бесовскими и запрещались церковными властями всех конфессий, но они, видоизменяясь, дошли до наших дней.По мнению этнографов, среди восточных славян в наиболее архаичной форме праздник сохранился у белорусов, отчасти у украинцев, русскими же основные элементы купальских обрядов были или забыты, или перенесены на другие праздники.В России в настоящее время в некоторых местах организуются народные гуляния "на Купалу". Проводят битвы на водных пистолетах, обливания, спортивные состязания, хороводы вокруг костра, концерты, различные фестивали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иордан, кострома, иисус христос, россия, сергей есенин, николай гоголь, праздники