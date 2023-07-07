https://ria.ru/20230707/kuban-1882789816.html

На Кубани собрали почти четыре тысячи тонн клубники, черешни и вишни

На Кубани собрали почти четыре тысячи тонн клубники, черешни и вишни - РИА Новости, 07.07.2023

На Кубани собрали почти четыре тысячи тонн клубники, черешни и вишни

Аграрии Краснодарского края с начала лета собрали 3,8 тысячи тонн клубники, черешни и вишни, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:50

2023-07-07T13:50

2023-07-07T13:50

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Аграрии Краснодарского края с начала лета собрали 3,8 тысячи тонн клубники, черешни и вишни, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "С начала лета на Кубани собрали 3,8 тысячи тонн клубники, черешни и вишни. Сегодня Краснодарский край — ведущий регион по выращиванию фруктов. У нас работают свыше 100 крупных и средних сельхозпредприятий, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств. Ежегодно они производят около 40% урожая в стране. Достигают этого за счет использования современных агротехнологий и отечественной селекции", - написал Кондратьев. Он также рассказал о краевых мерах поддержки аграриев. Так, в прошлом году был принят закон о выделении субсидий на производство в теплицах. Кроме того, на Кубани в рамках нацпроекта действует грантовая программа "Агростартап", по ней фермеры могут получить до трех миллионов рублей и покрыть 90% затрат на приобретение участков, посадочного материала, сельхозтехники, строительство или реконструкцию помещений, а также подключение к инженерным сетям. По данным краевой администрации, выращиванием ягод в крае занимаются преимущественно личные подсобные хозяйства. На их долю приходится порядка 97% от общего валового сбора. С начала лета уже собрали свыше 1,3 тысячи тонн клубники и почти 2,5 тысячи тонн вишни и черешни.

https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html

https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882469864.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев