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Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни - РИА Новости, 07.07.2023
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13:49 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/krest-1882789431.html
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни - РИА Новости, 07.07.2023
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:49
2023-07-07T13:49
польша
украина
россия
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной украинскими националистами."Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА* (запрещенная в России организация)", - написал Моравецкий. Данное место находится на территории нынешней Украины недалеко от границы с Польшей. Свою запись польский премьер сопроводил фото, на котором он собственноручно устанавливает деревянный крест на месте убийства поляков украинскими националистами. Как сообщает радиостанция RMF FM, вместе с одним из потомков польских жителей этой деревни и исследователем Волнской резни Леоном Попеком он зажег лампадку перед статуей Богородицы, расположенной рядом с местом, где когда-то стоял католический костел, и посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской резни. Там он возложил венок к памятнику, воздвигнутому в их память. В свою очередь Попек, который сопровождал Моравецкого, рассказал, что деревня Острувки упоминается уже в различных документах в XVI веке. Она прекратила свое существование в августе 1943 года после того, как были убиты практически все ее жители. 30 августа 1943 года в течение нескольких часов от рук боевиков УПА* здесь погибли 475 человек. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html
https://ria.ru/20230620/volyn-1879318865.html
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польша, украина, россия, матеуш моравецкий
Польша, Украина, Россия, Матеуш Моравецкий
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни

Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни Острувки, уничтоженной УПА

© KPRMПремьер Польши Матеуш Моравецкий установил крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной УПА. Кадр видео
Премьер Польши Матеуш Моравецкий установил крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной УПА. Кадр видео
© KPRM
Премьер Польши Матеуш Моравецкий установил крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной УПА. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной украинскими националистами.
"Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА* (запрещенная в России организация)", - написал Моравецкий.
© KPRMПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возле креста на месте польской деревни на территории Украины уничтоженной украинскими националистами. Кадр видео
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возле креста на месте польской деревни на территории Украины уничтоженной украинскими националистами. Кадр видео
© KPRM
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возле креста на месте польской деревни на территории Украины уничтоженной украинскими националистами. Кадр видео
Данное место находится на территории нынешней Украины недалеко от границы с Польшей.
Свою запись польский премьер сопроводил фото, на котором он собственноручно устанавливает деревянный крест на месте убийства поляков украинскими националистами.
Как сообщает радиостанция RMF FM, вместе с одним из потомков польских жителей этой деревни и исследователем Волнской резни Леоном Попеком он зажег лампадку перед статуей Богородицы, расположенной рядом с местом, где когда-то стоял католический костел, и посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской резни. Там он возложил венок к памятнику, воздвигнутому в их память.
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В свою очередь Попек, который сопровождал Моравецкого, рассказал, что деревня Острувки упоминается уже в различных документах в XVI веке. Она прекратила свое существование в августе 1943 года после того, как были убиты практически все ее жители. 30 августа 1943 года в течение нескольких часов от рук боевиков УПА* здесь погибли 475 человек.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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