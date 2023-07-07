https://ria.ru/20230707/krest-1882789431.html
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни - РИА Новости, 07.07.2023
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:49
2023-07-07T13:49
2023-07-07T13:49
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матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной украинскими националистами."Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА* (запрещенная в России организация)", - написал Моравецкий. Данное место находится на территории нынешней Украины недалеко от границы с Польшей. Свою запись польский премьер сопроводил фото, на котором он собственноручно устанавливает деревянный крест на месте убийства поляков украинскими националистами. Как сообщает радиостанция RMF FM, вместе с одним из потомков польских жителей этой деревни и исследователем Волнской резни Леоном Попеком он зажег лампадку перед статуей Богородицы, расположенной рядом с местом, где когда-то стоял католический костел, и посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской резни. Там он возложил венок к памятнику, воздвигнутому в их память. В свою очередь Попек, который сопровождал Моравецкого, рассказал, что деревня Острувки упоминается уже в различных документах в XVI веке. Она прекратила свое существование в августе 1943 года после того, как были убиты практически все ее жители. 30 августа 1943 года в течение нескольких часов от рук боевиков УПА* здесь погибли 475 человек. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html
https://ria.ru/20230620/volyn-1879318865.html
https://ria.ru/20230602/zapad-1875767370.html
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польша, украина, россия, матеуш моравецкий
Польша, Украина, Россия, Матеуш Моравецкий
Моравецкий установил крест на месте уничтоженной УПА* польской деревни
Премьер Моравецкий воздвигнул крест на месте польской деревни Острувки, уничтоженной УПА
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter
сообщил, что воздвигнул крест на территории Украины на месте польской деревни, уничтоженной украинскими националистами.
"Я отдал дань памяти жертвам Волынской резни в несуществующем селе Острувки, жители которого были убиты отрядами УПА
* (запрещенная в России
организация)", - написал Моравецкий.
Данное место находится на территории нынешней Украины недалеко от границы с Польшей.
Свою запись польский премьер сопроводил фото, на котором он собственноручно устанавливает деревянный крест на месте убийства поляков украинскими националистами.
Как сообщает радиостанция RMF FM, вместе с одним из потомков польских жителей этой деревни и исследователем Волнской резни Леоном Попеком он зажег лампадку перед статуей Богородицы, расположенной рядом с местом, где когда-то стоял католический костел, и посетил кладбище, где похоронены жертвы Волынской резни. Там он возложил венок к памятнику, воздвигнутому в их память.
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В свою очередь Попек, который сопровождал Моравецкого, рассказал, что деревня Острувки упоминается уже в различных документах в XVI веке. Она прекратила свое существование в августе 1943 года после того, как были убиты практически все ее жители. 30 августа 1943 года в течение нескольких часов от рук боевиков УПА* здесь погибли 475 человек.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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