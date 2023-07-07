https://ria.ru/20230707/kotenok-1882793332.html

Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию

Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию - РИА Новости, 07.07.2023

Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию

Спасатели в поселке Ракитное Белгородской области вызволили из беды бездомного котенка, провалившегося в канализационный люк, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:04

2023-07-07T14:04

2023-07-07T14:27

хорошие новости

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882799468_0:93:964:635_1920x0_80_0_0_cca10c2898a9faf93496bf56fefffda4.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Спасатели в поселке Ракитное Белгородской области вызволили из беды бездомного котенка, провалившегося в канализационный люк, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Звонок с просьбой помочь животному раздался в единой дежурно-диспетчерской службе сегодня утром. Жительница поселка Ракитное рассказала диспетчеру, что соседские дети попросили ее помочь им достать из канализационного люка бездомного котенка, который не может выбраться самостоятельно", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщина вместе с соседями попытались сами помочь котенку, но не смогли сдвинуть с люка тяжелую бетонную плиту. Тогда она решила обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. "Прибыв к месту вызова, пожарные части № 33 сдвинули плиту, затем спустились в люк и обнаружили там черного котенка, который с радостью принял помощь пожарных и не оказал сопротивления, когда один из огнеборцев поднял его на поверхность", — добавили в ведомстве. По его словам, дети, которые все время наблюдали за спасательной операцией, "поблагодарили пожарных за неравнодушие и пообещали впредь следить за ласковым котом, чтобы больше он не попадал в неприятности".

https://ria.ru/20230706/kotenok-1882570953.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)