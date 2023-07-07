https://ria.ru/20230707/kotenok-1882793332.html
Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию
Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию - РИА Новости, 07.07.2023
Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию
Спасатели в поселке Ракитное Белгородской области вызволили из беды бездомного котенка, провалившегося в канализационный люк, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:04
2023-07-07T14:04
2023-07-07T14:27
хорошие новости
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Спасатели в поселке Ракитное Белгородской области вызволили из беды бездомного котенка, провалившегося в канализационный люк, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Звонок с просьбой помочь животному раздался в единой дежурно-диспетчерской службе сегодня утром. Жительница поселка Ракитное рассказала диспетчеру, что соседские дети попросили ее помочь им достать из канализационного люка бездомного котенка, который не может выбраться самостоятельно", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщина вместе с соседями попытались сами помочь котенку, но не смогли сдвинуть с люка тяжелую бетонную плиту. Тогда она решила обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. "Прибыв к месту вызова, пожарные части № 33 сдвинули плиту, затем спустились в люк и обнаружили там черного котенка, который с радостью принял помощь пожарных и не оказал сопротивления, когда один из огнеборцев поднял его на поверхность", — добавили в ведомстве. По его словам, дети, которые все время наблюдали за спасательной операцией, "поблагодарили пожарных за неравнодушие и пообещали впредь следить за ласковым котом, чтобы больше он не попадал в неприятности".
https://ria.ru/20230706/kotenok-1882570953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородские пожарные спасли котенка, упавшего в канализацию
Белгородские пожарные спасли бездомного котенка, упавшего в канализацию
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Спасатели в поселке Ракитное Белгородской области вызволили из беды бездомного котенка, провалившегося в канализационный люк, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«
"Звонок с просьбой помочь животному раздался в единой дежурно-диспетчерской службе сегодня утром. Жительница поселка Ракитное рассказала диспетчеру, что соседские дети попросили ее помочь им достать из канализационного люка бездомного котенка, который не может выбраться самостоятельно", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщина вместе с соседями попытались сами помочь котенку, но не смогли сдвинуть с люка тяжелую бетонную плиту. Тогда она решила обратиться за помощью к сотрудникам МЧС
.
"Прибыв к месту вызова, пожарные части № 33 сдвинули плиту, затем спустились в люк и обнаружили там черного котенка, который с радостью принял помощь пожарных и не оказал сопротивления, когда один из огнеборцев поднял его на поверхность", — добавили в ведомстве.
По его словам, дети, которые все время наблюдали за спасательной операцией, "поблагодарили пожарных за неравнодушие и пообещали впредь следить за ласковым котом, чтобы больше он не попадал в неприятности".
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