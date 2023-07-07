https://ria.ru/20230707/korpusa-1882813275.html
Детские лагеря Липецкой области оборудуют модульными корпусами
Детские лагеря Липецкой области оборудуют модульными корпусами - РИА Новости, 07.07.2023
Детские лагеря Липецкой области оборудуют модульными корпусами
Детские оздоровительные лагеря Липецкой оборудуют быстровозводимыми модульными корпусами, сообщил глава региона Игорь Артамонов во время посещения лагеря... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:16
2023-07-07T15:16
2023-07-07T15:16
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Детские оздоровительные лагеря Липецкой оборудуют быстровозводимыми модульными корпусами, сообщил глава региона Игорь Артамонов во время посещения лагеря "Березка", где в этом году были построены два пробных здания. Лагерь "Березка" стал одним из 15 оздоровительных детских учреждений страны, где был запущен пилотный проект по строительству специальных быстровозводимых конструкций. Модули изготовлены из современных материалов по всем санитарным и пожарным нормам. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, что позволило увеличить число отдыхающих детей. Кроме липчан в лагере находятся ребята из Белгородской области, а в августе приедут 100 детей из Володарского района ДНР, добавили в пресс-службы обладминистрации. В ходе проверки Артамонов отметил, что корпуса оборудованы теплыми полами. В каждой комнате, рассчитанной на четырех человек, есть собственный санузел. Предусмотрены условия для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам посещения летнего лагеря губернатор поделился впечатлениями об увиденном и рассказал о дальнейших планах по реализации подобных проектов в регионе. "Возводить такие модули мы начали одними из первых в стране. Считаю опыт удачным. Хотим попробовать строить по такой технологии школы в маленьких сёлах. Такой опыт уже есть в Московской области. Будем обсуждать с профильным министерством", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230602/deti-1875713672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Детские оздоровительные лагеря Липецкой оборудуют быстровозводимыми модульными корпусами, сообщил глава региона Игорь Артамонов во время посещения лагеря "Березка", где в этом году были построены два пробных здания.
Лагерь "Березка" стал одним из 15 оздоровительных детских учреждений страны, где был запущен пилотный проект по строительству специальных быстровозводимых конструкций. Модули изготовлены из современных материалов по всем санитарным и пожарным нормам. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, что позволило увеличить число отдыхающих детей. Кроме липчан в лагере находятся ребята из Белгородской области
, а в августе приедут 100 детей из Володарского района ДНР
, добавили в пресс-службы обладминистрации.
В ходе проверки Артамонов отметил, что корпуса оборудованы теплыми полами. В каждой комнате, рассчитанной на четырех человек, есть собственный санузел. Предусмотрены условия для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам посещения летнего лагеря губернатор поделился впечатлениями об увиденном и рассказал о дальнейших планах по реализации подобных проектов в регионе.
"Возводить такие модули мы начали одними из первых в стране. Считаю опыт удачным. Хотим попробовать строить по такой технологии школы в маленьких сёлах. Такой опыт уже есть в Московской области
. Будем обсуждать с профильным министерством", – сказал Артамонов.
Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области