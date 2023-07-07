Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kontrnastuplenie-1882906892.html
Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались
Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались - РИА Новости, 07.07.2023
Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались
Контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне, заявил в пятницу замминистра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:38
2023-07-07T22:38
в мире
вооруженные силы украины
пентагон
нато
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне, заявил в пятницу замминистра обороны США Колин Каль. "Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи еще не была выведена на поле боя", - сказал Каль в ходе брифинга. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, пентагон, нато, украина, сша
В мире, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Украина, США
Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались

В Пентагоне признали, что надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне, заявил в пятницу замминистра обороны США Колин Каль.
«
"Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи еще не была выведена на поле боя", - сказал Каль в ходе брифинга.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа
2 июля, 08:00
 
В миреВооруженные силы УкраиныПентагонНАТОУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала