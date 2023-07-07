https://ria.ru/20230707/kontrnastuplenie-1882906892.html

Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались

Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались - РИА Новости, 07.07.2023

Пентагон: надежды США на более быстрое контрнаступление ВСУ не оправдались

Контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне, заявил в пятницу замминистра обороны США Колин Каль. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:38

2023-07-07T22:38

2023-07-07T22:38

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне, заявил в пятницу замминистра обороны США Колин Каль. "Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи еще не была выведена на поле боя", - сказал Каль в ходе брифинга. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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в мире, вооруженные силы украины, пентагон, нато, украина, сша