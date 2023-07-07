https://ria.ru/20230707/kontrataka-1882821478.html

Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области

Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023

Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области

Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:38

2023-07-07T15:38

2023-07-07T16:09

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

энергодар

владимир рогов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков", — сказал собеседник агентства. Отбросить ВСУ от села Пятихатки, которое остается под контролем российских военных, необходимо, так как с этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, пояснил Рогов. Украинское наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на последнем.Киев бросил в бой вооруженные западной техникой бригады, подготовленные НАТО. Впоследствии кадры с дымящимися немецкими танками Leopard, переданными Украине, вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 "Леопардов". Ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882768834.html

https://ria.ru/20230707/kadry-1882807850.html

россия

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)