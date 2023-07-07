https://ria.ru/20230707/kontrataka-1882821478.html
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:38
2023-07-07T15:38
2023-07-07T16:09
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков", — сказал собеседник агентства. Отбросить ВСУ от села Пятихатки, которое остается под контролем российских военных, необходимо, так как с этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, пояснил Рогов. Украинское наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на последнем.Киев бросил в бой вооруженные западной техникой бригады, подготовленные НАТО. Впоследствии кадры с дымящимися немецкими танками Leopard, переданными Украине, вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 "Леопардов". Ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882768834.html
https://ria.ru/20230707/kadry-1882807850.html
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РИА Новости
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россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки в Запорожской области