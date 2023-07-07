Рейтинг@Mail.ru
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 07.07.2023 (обновлено: 16:09 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kontrataka-1882821478.html
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:38
2023-07-07T16:09
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761420_0:348:2976:2022_1920x0_80_0_0_83f43310dc8301d04f9a47ecd69dc491.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков", — сказал собеседник агентства. Отбросить ВСУ от села Пятихатки, которое остается под контролем российских военных, необходимо, так как с этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, пояснил Рогов. Украинское наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на последнем.Киев бросил в бой вооруженные западной техникой бригады, подготовленные НАТО. Впоследствии кадры с дымящимися немецкими танками Leopard, переданными Украине, вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 "Леопардов". Ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882768834.html
https://ria.ru/20230707/kadry-1882807850.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761420_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_823a09b51713818d818bbfd5e35d033c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области

Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танк Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков", — сказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал причину невозможности урегулирования по Украине
Вчера, 12:39
Отбросить ВСУ от села Пятихатки, которое остается под контролем российских военных, необходимо, так как с этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, пояснил Рогов.
Украинское наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на последнем.
Киев бросил в бой вооруженные западной техникой бригады, подготовленные НАТО. Впоследствии кадры с дымящимися немецкими танками Leopard, переданными Украине, вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 "Леопардов". Ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.
На территории министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Минобороны Украины призвало не публиковать кадры с фронта в онлайн-режиме
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЭнергодарВладимир РоговСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала