https://ria.ru/20230707/komissiya-1882871858.html
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 07.07.2023
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Видео выступления было... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:26
2023-07-07T18:26
2023-07-07T18:53
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Видео выступления было опубликовано в его телеграм-канале.В ходе заседания он отметил, что Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева, поставляя им оружие повышенной дальности. Также он заявил, что необходимо просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы. "Такой анализ идёт, сегодня мы посмотрим, что сделано и что ещё предстоит сделать", - добавил зампред Совбеза.Зампред Совбеза также ознакомился с продукцией Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге, на базе которого прошло совещание рабочей группы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии
Медведев провел в Санкт-Петербурге заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Видео выступления было опубликовано в его телеграм-канале
.
В ходе заседания он отметил, что Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева, поставляя им оружие повышенной дальности.
Также он заявил, что необходимо просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы. "Такой анализ идёт, сегодня мы посмотрим, что сделано и что ещё предстоит сделать", - добавил зампред Совбеза.
Зампред Совбеза также ознакомился с продукцией Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге, на базе которого прошло совещание рабочей группы.
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