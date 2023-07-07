https://ria.ru/20230707/komissiya-1882871858.html

Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 07.07.2023

Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Видео выступления было... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:26

2023-07-07T18:26

2023-07-07T18:53

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Видео выступления было опубликовано в его телеграм-канале.В ходе заседания он отметил, что Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева, поставляя им оружие повышенной дальности. Также он заявил, что необходимо просчитывать риски, которые существуют для безопасности России, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы. "Такой анализ идёт, сегодня мы посмотрим, что сделано и что ещё предстоит сделать", - добавил зампред Совбеза.Зампред Совбеза также ознакомился с продукцией Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге, на базе которого прошло совещание рабочей группы.

https://ria.ru/20230601/tekhnika-1875658072.html

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Кирилл Волков

россия