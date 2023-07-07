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Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме - РИА Новости, 07.07.2023
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00:03 07.07.2023 (обновлено: 00:15 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kokain-1882696594.html
Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме
Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме - РИА Новости, 07.07.2023
Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме
Американский телеканал NBC News сообщил об очередном изменении данных о том, где именно в Белом доме Секретная служба США обнаружила порошок, впоследствии... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:03
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сша
дональд трамп
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хантер байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский телеканал NBC News сообщил об очередном изменении данных о том, где именно в Белом доме Секретная служба США обнаружила порошок, впоследствии оказавшийся кокаином. "Ряд чиновников, участвующих в расследовании о кокаине в Белом доме, теперь говорят, что пакет с порошком был обнаружен в каморке у входа в западное исполнительное крыло Белого дома", - пишет издание. Как уточняется, ранее источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в официальной приемной западного крыла. Собеседники издания подчеркнули, что уточненное место, где он был найден, "было очень проходным", и у них "низкие ожидания, что личность оставившего кокаин лица будет установлена". При этом первоначально газета New York Post писала, что порошок был обнаружен Секретной службой в библиотеке Белого дома во время осмотра. Телеканал также сообщает, что расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух. Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю". Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином.
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сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, В мире
Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме

Телеканал NBC сообщил об изменении данных о месте нахождения кокаина в Белом доме

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский телеканал NBC News сообщил об очередном изменении данных о том, где именно в Белом доме Секретная служба США обнаружила порошок, впоследствии оказавшийся кокаином.
«
"Ряд чиновников, участвующих в расследовании о кокаине в Белом доме, теперь говорят, что пакет с порошком был обнаружен в каморке у входа в западное исполнительное крыло Белого дома", - пишет издание.
Как уточняется, ранее источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в официальной приемной западного крыла. Собеседники издания подчеркнули, что уточненное место, где он был найден, "было очень проходным", и у них "низкие ожидания, что личность оставившего кокаин лица будет установлена".
При этом первоначально газета New York Post писала, что порошок был обнаружен Секретной службой в библиотеке Белого дома во время осмотра.
Телеканал также сообщает, что расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин
Вчера, 00:08
 
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