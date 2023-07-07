https://ria.ru/20230707/kiselevsk-1882729699.html

Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции

Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции - РИА Новости, 07.07.2023

Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции

Неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:32

2023-07-07T10:32

2023-07-07T10:42

происшествия

кемеровская область

киселевск

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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области."В отдел полиции "Красный камень" отдела МВД… по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения, сотрудниками полиции предпринята попытка задержания фигуранта, в ходе которой мужчина нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.Местонахождение фигуранта установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю. В данный момент допрашиваются очевидцы произошедшего. В отношении пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20230706/konflikt-1882519696.html

кемеровская область

киселевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область, киселевск