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Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции - РИА Новости, 07.07.2023
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10:32 07.07.2023 (обновлено: 10:42 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kiselevsk-1882729699.html
Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции
Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции - РИА Новости, 07.07.2023
Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции
Неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:32
2023-07-07T10:42
происшествия
кемеровская область
киселевск
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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области."В отдел полиции "Красный камень" отдела МВД… по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения, сотрудниками полиции предпринята попытка задержания фигуранта, в ходе которой мужчина нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.Местонахождение фигуранта установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю. В данный момент допрашиваются очевидцы произошедшего. В отношении пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20230706/konflikt-1882519696.html
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происшествия, кемеровская область, киселевск
Происшествия, Кемеровская область, Киселевск
Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции

Житель кемеровского Киселевска ранил ножом двух человек в отделении полиции и скрылся

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"В отдел полиции "Красный камень" отдела МВД… по г. Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения, сотрудниками полиции предпринята попытка задержания фигуранта, в ходе которой мужчина нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.
Местонахождение фигуранта установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю. В данный момент допрашиваются очевидцы произошедшего. В отношении пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
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ПроисшествияКемеровская областьКиселевск
 
 
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