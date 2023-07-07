https://ria.ru/20230707/killer-1882705606.html
Суд в Приморье рассмотрит дело киллера банды "Трифоновские"
Суд в Приморье рассмотрит дело киллера банды "Трифоновские" - РИА Новости, 07.07.2023
Суд в Приморье рассмотрит дело киллера банды "Трифоновские"
Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении члена промышлявшей в Приморье банды "Трифоновские", который обвиняется в семи убийствах бизнесменов и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T03:55
2023-07-07T03:55
2023-07-07T03:55
владивосток
приморский край
приморский краевой суд
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении члена промышлявшей в Приморье банды "Трифоновские", который обвиняется в семи убийствах бизнесменов и конкурентов, хранении взрывчатых веществ и оружия, сообщает региональная прокуратура. "В прокуратуре Приморского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника банды "Трифоновские" Игоря Ковальчука… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский краевой суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, Ковальчук с января 1990 года вступил в банду, созданную для нападения на граждан и предпринимателей, которую возглавил Сергей Трифонов. После смерти последнего в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин. Следствие полагает, что с 1992 по 2007 годы Ковальчук вместе с другим членами банды незаконно покупал, передавал, хранил, перевозил и носил оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, в том числе, использовал при нападениях. Также он обвиняется в убийствах семи человек. В 1992 году в ходе передела преступного влияния на рынке во Владивостоке Ковальчук вместе с подельниками похитили и убили двух мужчин, их тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитил бандитов из другой группы и убил в гаражном боксе, отмечают в прокуратуре. Также Ковальчук обвиняется в том, что в 1995 году с подельниками расстреляли мужчину в подъезде дома. Кроме того, в 2001 году за вознаграждение в 10 тысяч долларов Ковальчук с помощью самодельного взрывного устройства подорвал автомобиль соучредителя популярного в те годы ночного клуба "Наутилус". Мужчина погиб. В 2002 году Ковальчук по найму активировал самодельное взрывное устройство в подъезде дома во Владивостоке, когда туда вошел соучредитель компании New Wave Cinema. Глава федерации КУДО по ДФО Александр Ясин обвиняется в бандитизме и убийствах, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов он создал вооруженную банду, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Ясин заключен под арест.
https://ria.ru/20230630/arest-1881339222.html
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владивосток, приморский край, приморский краевой суд, происшествия
Владивосток, Приморский край, Приморский краевой суд, Происшествия
Суд в Приморье рассмотрит дело киллера банды "Трифоновские"
Приморский суд рассмотрит дело киллера банды "Трифоновские", убивавшей бизнесменов
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости.
Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении члена промышлявшей в Приморье банды "Трифоновские", который обвиняется в семи убийствах бизнесменов и конкурентов, хранении взрывчатых веществ и оружия, сообщает региональная прокуратура
.
"В прокуратуре Приморского края
утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника банды "Трифоновские" Игоря Ковальчука… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский краевой суд
", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Ковальчук с января 1990 года вступил в банду, созданную для нападения на граждан и предпринимателей, которую возглавил Сергей Трифонов. После смерти последнего в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин.
Следствие полагает, что с 1992 по 2007 годы Ковальчук вместе с другим членами банды незаконно покупал, передавал, хранил, перевозил и носил оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, в том числе, использовал при нападениях.
Также он обвиняется в убийствах семи человек. В 1992 году в ходе передела преступного влияния на рынке во Владивостоке Ковальчук вместе с подельниками похитили и убили двух мужчин, их тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитил бандитов из другой группы и убил в гаражном боксе, отмечают в прокуратуре. Также Ковальчук обвиняется в том, что в 1995 году с подельниками расстреляли мужчину в подъезде дома.
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Кроме того, в 2001 году за вознаграждение в 10 тысяч долларов Ковальчук с помощью самодельного взрывного устройства подорвал автомобиль соучредителя популярного в те годы ночного клуба "Наутилус". Мужчина погиб. В 2002 году Ковальчук по найму активировал самодельное взрывное устройство в подъезде дома во Владивостоке, когда туда вошел соучредитель компании New Wave Cinema.
Глава федерации КУДО по ДФО Александр Ясин обвиняется в бандитизме и убийствах, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов он создал вооруженную банду, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Ясин заключен под арест.
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