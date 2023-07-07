https://ria.ru/20230707/khischenie-1882740075.html

Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО

Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО - РИА Новости, 07.07.2023

Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:13

2023-07-07T11:13

2023-07-07T11:13

происшествия

ставропольский край

ставрополь

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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, выделенных на нужды участников СВО, сообщил суд. По данным следствия, в 2022 году председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества заключил с индивидуальными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции. "Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей, которые обвиняемый совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа текущего года. Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. В 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.

https://ria.ru/20230630/khischenie-1881517794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия