https://ria.ru/20230707/khischenie-1882740075.html
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:13
2023-07-07T11:13
2023-07-07T11:13
происшествия
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, выделенных на нужды участников СВО, сообщил суд. По данным следствия, в 2022 году председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества заключил с индивидуальными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции. "Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей, которые обвиняемый совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа текущего года. Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. В 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.
https://ria.ru/20230630/khischenie-1881517794.html
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происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Россия
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО
Экс-главу комитета по нацполитике Ставрополья заподозрили в хищении денег на нужды СВО
НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости.
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, выделенных на нужды участников СВО, сообщил суд
.
По данным следствия, в 2022 году председатель комитета Ставропольского края
по делам национальностей и казачества заключил с индивидуальными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции.
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"Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей, которые обвиняемый совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа текущего года.
Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. В 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.
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