Рейтинг@Mail.ru
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/khischenie-1882740075.html
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО - РИА Новости, 07.07.2023
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:13
2023-07-07T11:13
происшествия
ставропольский край
ставрополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, выделенных на нужды участников СВО, сообщил суд. По данным следствия, в 2022 году председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества заключил с индивидуальными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции. "Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей, которые обвиняемый совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа текущего года. Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. В 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.
https://ria.ru/20230630/khischenie-1881517794.html
https://ria.ru/20230629/khischenie-1881043295.html
ставропольский край
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Россия
Ставропольского чиновника заподозрили в хищении денег на нужды СВО

Экс-главу комитета по нацполитике Ставрополья заподозрили в хищении денег на нужды СВО

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества, которого обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, выделенных на нужды участников СВО, сообщил суд.
По данным следствия, в 2022 году председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества заключил с индивидуальными предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения
30 июня, 17:29
"Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей, которые обвиняемый совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа текущего года.
Фамилия обвиняемого в сообщении не указывается. В 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы во главе с зампредом правительства КЧР. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей
29 июня, 09:51
 
ПроисшествияСтавропольский крайСтавропольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала