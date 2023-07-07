https://ria.ru/20230707/khimoruzhie-1882907890.html
В сенате США объявили о завершении ликвидации запасов химоружия
В сенате США объявили о завершении ликвидации запасов химоружия - РИА Новости, 07.07.2023
В сенате США объявили о завершении ликвидации запасов химоружия
США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия, объявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:54
2023-07-07T22:54
2023-07-07T23:18
сша
в мире
кентукки
митч макконнелл
химическое оружие
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США завершили ликвидацию своих запасов химического оружия, объявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.Он представляет штат Кентукки, где находится военный объект, занимающийся утилизацией."Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейский арсенал Blue Grass Army Depot (BGAD) за уничтожение последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах", - говорится в пресс-релизе сенатора.США оставались единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор сохранялся внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
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сша, в мире, кентукки, митч макконнелл, химическое оружие
США, В мире, Кентукки, Митч Макконнелл, химическое оружие
В сенате США объявили о завершении ликвидации запасов химоружия
Сенатор Макконнел сообщил о завершении ликвидации запасов химоружия США