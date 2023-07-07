https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html

Казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" получили 42 награды на позициях

Казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" получили 42 награды на позициях - РИА Новости, 07.07.2023

Казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" получили 42 награды на позициях

Сразу 42 государственные и ведомственные награды получили казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" прямо на позициях, сообщает портал "Российское казачество".В... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:10

2023-07-07T10:10

2023-07-07T12:31

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сразу 42 государственные и ведомственные награды получили казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" прямо на позициях, сообщает портал "Российское казачество".В последних числах июня артиллеристами бригады было уничтожено два артиллерийских склада ВСУ, которые противник сформировал для предполагаемого наступления. Таким образом, казаки "Дона" сорвали боевую операцию противника. Кроме артиллерийских складов ВСУ нашими бойцами были поражены позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей."Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным", – отмечает командование бригады "Дон".Сейчас сводная бригада "Дон", которая входит в Добровольческий штурмовой корпус, несет службу в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион "Маныч", поражает позиции противника на правом берегу.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879748149.html

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российское казачество