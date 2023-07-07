https://ria.ru/20230707/kassetnyesnaryady-1882895534.html

Эксперт: передача кассетных бомб говорит о нехватке другого оружия у США

Эксперт: передача кассетных бомб говорит о нехватке другого оружия у США - РИА Новости, 07.07.2023

Эксперт: передача кассетных бомб говорит о нехватке другого оружия у США

Возможное решение США передать Украине кассетные боеприпасы говорит о том, что у Вашингтона заканчивается другое оружие для поставок Киеву, считает европейский... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:56

2023-07-07T20:56

2023-07-07T20:56

украина

нато

сша

вашингтон (штат)

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Возможное решение США передать Украине кассетные боеприпасы говорит о том, что у Вашингтона заканчивается другое оружие для поставок Киеву, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "США официально объявили, что собираются впервые передать Украине кассетные боеприпасы из своего арсенала с новым пакетом военной помощи, который объявят в пятницу. Это отображает тот факт, что у американцев, как и у европейцев, заканчиваются боеприпасы. Они предоставляют всё, что у них осталось в запасах, включая эти кассетные боеприпасы", - сказал он РИА Новости. По его словам, страны, которые до сих пор используют эти боеприпасы, годами пытались уйти от их применения, поскольку оно ведет к долгосрочным негативным последствиям. Однако США это больше не заботит, что не является хорошей новостью для Украины, безопасность которой больше не является приоритетом для США, добавил Моро. Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон неоднократно в истории прибегал к использованию кассетных боеприпасов, в частности в Лаосе (1965-1973 гг), где было израсходовано два миллиона тонн таких снарядов и, по некоторым оценкам, привело к гибели 20 тысяч человек. До сих пор люди в Лаосе, в том числе немало детей, продолжают погибать каждый год, подрываясь на оставшихся в стране с тех времен снарядах. США также применяли такие боеприпасы в Йемене в 2014 году и, по некоторым данным, в Ираке, Афганистане и Косово, добавил он. По мнению эксперта, возможная передача таких снарядов Киеву не изменит позицию Украины: киевский режим уже давно добивался этих поставок и использовал ранее такие снаряды для нанесения ударов по Донбассу, поэтому не стоит ожидать присоединения Украины к Конвенции по кассетным боеприпасам. Однако, как отметил Моро, применение таких снарядов может создать большие проблемы и разногласия среди союзников по НАТО в ходе предстоящей конференции в Вильнюсе. При этом, вероятнее всего, на эту проблему в итоге закроют глаза, чтобы не нарушить видимое единство альянса, полагает Моро. Предстоящее решение Вашингтона и реакция на это европейских стран также говорит о двуличии Запада, который выступает против кассетных боеприпасов, однако "с пониманием" относится к таким поставкам Киеву, считает эксперт. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230707/oon-1882882358.html

https://ria.ru/20230707/snaryady-1882877534.html

https://ria.ru/20230707/bomby-1882814803.html

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

украина

сша

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украина, нато, сша, вашингтон (штат)