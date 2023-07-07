Эксперт: передача кассетных бомб говорит о нехватке другого оружия у США
Ксавье Моро: передача кассетных боеприпасов Киеву говорит о нехватке другого оружия у США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Возможное решение США передать Украине кассетные боеприпасы говорит о том, что у Вашингтона заканчивается другое оружие для поставок Киеву, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
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"США официально объявили, что собираются впервые передать Украине кассетные боеприпасы из своего арсенала с новым пакетом военной помощи, который объявят в пятницу. Это отображает тот факт, что у американцев, как и у европейцев, заканчиваются боеприпасы. Они предоставляют всё, что у них осталось в запасах, включая эти кассетные боеприпасы", - сказал он РИА Новости.
По его словам, страны, которые до сих пор используют эти боеприпасы, годами пытались уйти от их применения, поскольку оно ведет к долгосрочным негативным последствиям. Однако США это больше не заботит, что не является хорошей новостью для Украины, безопасность которой больше не является приоритетом для США, добавил Моро.
Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон неоднократно в истории прибегал к использованию кассетных боеприпасов, в частности в Лаосе (1965-1973 гг), где было израсходовано два миллиона тонн таких снарядов и, по некоторым оценкам, привело к гибели 20 тысяч человек. До сих пор люди в Лаосе, в том числе немало детей, продолжают погибать каждый год, подрываясь на оставшихся в стране с тех времен снарядах. США также применяли такие боеприпасы в Йемене в 2014 году и, по некоторым данным, в Ираке, Афганистане и Косово, добавил он.
Предстоящее решение Вашингтона и реакция на это европейских стран также говорит о двуличии Запада, который выступает против кассетных боеприпасов, однако "с пониманием" относится к таким поставкам Киеву, считает эксперт.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но уточнил, что новостей по этому поводу пока нет. При этом, по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.