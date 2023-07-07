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СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023
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17:53 07.07.2023 (обновлено: 18:14 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kassetnyebomby-1882863531.html
СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов
СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов
Представители Демократической партии в конгрессе США планируют представить поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:53
2023-07-07T18:14
украина
сергей лавров
нато
дмитрий песков
сша
россия
politico
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в конгрессе США планируют представить поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.Как отмечает газета, республиканцы поддерживают передачу кассетных боеприпасов, а демократы выступают против этого."В отношении кассетных боеприпасов не может быть оказана никакая военная помощь, не может быть выдана военная экспортная лицензия на кассетные боеприпасы, и никакие кассетные боеприпасы или технологии кассетных боеприпасов не могут быть проданы или переданы", - гласит проект поправки.Согласно изданию, с этой инициативой собираются выступить член палаты представителей США от штата Миннесота Ильхан Омар и представляющая Калифорнию конгрессвумен Сара Джейкобс. По мнению Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html
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украина, сергей лавров, нато, дмитрий песков, сша, россия, politico, министерство обороны сша
Украина, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, США, Россия, Politico, Министерство обороны США
СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов

Politico: законодатели в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в конгрессе США планируют представить поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Как отмечает газета, республиканцы поддерживают передачу кассетных боеприпасов, а демократы выступают против этого.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Глава МИД Германии высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Вчера, 14:06
"В отношении кассетных боеприпасов не может быть оказана никакая военная помощь, не может быть выдана военная экспортная лицензия на кассетные боеприпасы, и никакие кассетные боеприпасы или технологии кассетных боеприпасов не могут быть проданы или переданы", - гласит проект поправки.
Согласно изданию, с этой инициативой собираются выступить член палаты представителей США от штата Миннесота Ильхан Омар и представляющая Калифорнию конгрессвумен Сара Джейкобс. По мнению Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву
Вчера, 15:21
Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
Вчера, 14:22
 
УкраинаСергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковСШАРоссияPoliticoМинистерство обороны США
 
 
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