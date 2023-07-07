https://ria.ru/20230707/kassetnyebomby-1882863531.html

СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов

СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов

Представители Демократической партии в конгрессе США планируют представить поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:53

2023-07-07T17:53

2023-07-07T18:14

украина

сергей лавров

нато

дмитрий песков

сша

россия

politico

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии в конгрессе США планируют представить поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.Как отмечает газета, республиканцы поддерживают передачу кассетных боеприпасов, а демократы выступают против этого."В отношении кассетных боеприпасов не может быть оказана никакая военная помощь, не может быть выдана военная экспортная лицензия на кассетные боеприпасы, и никакие кассетные боеприпасы или технологии кассетных боеприпасов не могут быть проданы или переданы", - гласит проект поправки.Согласно изданию, с этой инициативой собираются выступить член палаты представителей США от штата Миннесота Ильхан Омар и представляющая Калифорнию конгрессвумен Сара Джейкобс. По мнению Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html

https://ria.ru/20230707/bomby-1882814803.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html

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украина, сергей лавров, нато, дмитрий песков, сша, россия, politico, министерство обороны сша