https://ria.ru/20230707/irak-1882754604.html
Власти Ирака проводят расследование похищения россиянки
Власти Ирака проводят расследование похищения россиянки - РИА Новости, 07.07.2023
Власти Ирака проводят расследование похищения россиянки
Власти Ирака проводят расследование похищения в стране гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, заявил представитель иракского правительства Басем... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:07
2023-07-07T12:07
2023-07-07T12:07
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Власти Ирака проводят расследование похищения в стране гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, заявил представитель иракского правительства Басем аль-Авади в эфире иракского телеканала Al-Ahad. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические ведомства. "Иракское правительство проводит официальное расследование", - сказал аль-Авади, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель правительства Ирака добавил, что после того, как будет завершено расследование, власти опубликуют официальное заявление.
https://ria.ru/20230706/irak-1882561027.html
https://ria.ru/20211218/rossiyanka-1764375334.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, россия, израиль, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, хезболла
В мире, Ирак, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Хезболла
Власти Ирака проводят расследование похищения россиянки
Иракское правительство проводит официальное расследование похищения россиянки Цурковой