https://ria.ru/20230707/granty-1882747327.html

В Приморье увеличили финансирование грантовых программ для благоустройства

В Приморье увеличили финансирование грантовых программ для благоустройства - РИА Новости, 07.07.2023

В Приморье увеличили финансирование грантовых программ для благоустройства

Власти Приморья вдвое увеличили финансирование грантовых программ, направленных на благоустройство, для территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:45

2023-07-07T11:45

2023-07-07T12:46

олег кожемяко

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Власти Приморья вдвое увеличили финансирование грантовых программ, направленных на благоустройство, для территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан, сообщил глава региона Олег Кожемяко. В конце июня в Приморье завершился конкурс грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Приморцы направляли свои проекты для получения средств на благоустройство дворов и общественных территорий. В рамках гранта можно получить от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета. В пятницу во Владивостоке проходит Второй форум общественников, где подводят итоги конкурса грантов. Первый аналогичный форум состоялся 23 мая. "Программа, которую мы развернули, первый форум, который у нас прошёл 23 мая, послужили основанием для более широкого охвата людей, которые занимаются общественным благоустройством. Если мы видели порядка 135 ТОС, то сейчас их 225 по краю... На первой встрече в бюджете на 2023 год было заложено 140 миллионов рублей. Видя трехкратный рост заявок, который пошел… мы в два раза увеличили бюджет – сегодня бюджет для ТОС, инициативных групп составляет 280 миллионов рублей", - сказал Кожемяко на форуме. По его словам, практически все поступившие заявки одобрены. Губернатор рассказал, что за короткие 1,5 месяца, прошедшие с первого форума, образовались новые ТОСы, люди поверили, что они могут сами создавать уют и среду, в которой им комфортно, видят, что лучше сделать. "Из них 150 заявилось на гранты и, в том числе, по гражданским инициативам – инициативные группы, их 190. Это будущие ТОСы. Итого у нас 340 общественных организаций. Для нас это большой шаг вперед в реализации гражданских инициатив", - отметил глава региона. Он отметил, что центр гражданских инициатив, который будет координировать эту работу, серьезно востребован. За первую неделю специалисты получали тысячу звонков ежедневно. Люди консультировались, что нужно сделать, чтобы организовать территорию, где волеизъявление жителей было бы воплощено через денежные средства и их труд. "Мы поддерживаем их морально и финансово", - добавил Кожемяко. Губернатор также рассказал, что поручил каждому главе муниципального образования создать отделы или управления по озеленению. Там должны быть садовники, которые будут смотреть за лесными посадками, высаживать кустовые и горшечные растения. "Нам надо сделать так, чтобы это шло на потоке", - уточнил Кожемяко. В крае действует ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. В том числе это губернаторская программа "1000 дворов", инициированная главой региона Олегом Кожемяко, ряд федеральных программ, краевой конкурс "Твой проект" и проекты ТОС. С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. С начала этого года в крае благоустроено около 50 дворовых и общественных пространств. Работы идут более чем на 100 объектах. ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230704/primore-1882073835.html

https://ria.ru/20230703/igry-1881808239.html

https://ria.ru/20230622/primore-1879717515.html

приморский край

владивосток

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Влада Копылова

олег кожемяко, приморский край, владивосток