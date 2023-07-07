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Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине - РИА Новости, 07.07.2023
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Вологодская область
 
16:39 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/geriatriya-1882840354.html
Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине
Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине - РИА Новости, 07.07.2023
Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине
В селе Молочное Вологодской области официально объявлено о начале строительства Дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:39
2023-07-07T16:39
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В селе Молочное Вологодской области официально объявлено о начале строительства Дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Здесь могут одновременно размещаться 200 человек, для проживания предусмотрены просторные жилые комнаты. Комплекс будет включать несколько функциональных помещений, среди которых пищеблок, обеденные залы, карантинное отделение, медицинские кабинеты, зал для занятия физкультурой. Для обслуживания Дома социального обслуживания создается 180 новых рабочих мест. Его строительство ведется в рамках проекта "Единой России" "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. "Забота о старшем поколении – одна из ключевых задач власти. В Вологодской области проживает более 357 тысяч пенсионеров. Около 90 тысяч человек нуждаются в постоянном уходе. В рамках реализации федерального проекта "Единой России" "Старшее поколение" в 2019 году были приобретены автомобили, чтобы обеспечить подвоз наших пожилых земляков в комплексные центры социального обслуживания населения. Отмечу, в регионе действует 46 мобильных бригад, включая 20 дополнительных, созданных в рамках проекта "Старшее поколение". В прошлом году медицинские осмотры прошли почти 3,5 тысячи граждан, за пять месяцев этого года – 2,2 тысячи человек. Будем выстраивать дальнейшую работу таким образом, чтобы обеспечить нашим пенсионерам активное долголетие. Уверен, новый дом социального обслуживания будет способствовать решению этой задачи", - сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. Вопросы оказания системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и гериатрической помощи в частности обсуждались в рамках правительственного часа на минувшей сессии ЗСО. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области Александр Ершов рассказал, что специализированные гериатрические койки есть в двух медицинских организациях: Вологодском областном госпитале для ветеранов войн и Судской районной больнице. Всего – 48 коек. Ежегодно свыше полутора тысяч пожилых граждан со всех округов получают специализированную медицинскую помощь, направленную на сохранение и восстановление способности к самообслуживанию. Когда новый дом соцобслуживания будет сдан, их количество существенно увеличится. Строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов будет завершено к 2025 году.
https://ria.ru/20230410/vologda-1864180230.html
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вологодская область, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко

Андрей Луценко рассказал о развитии гериатрии на Вологодчине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожилые женщины на скамейке в парке отдыха
Пожилые женщины на скамейке в парке отдыха - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожилые женщины на скамейке в парке отдыха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В селе Молочное Вологодской области официально объявлено о начале строительства Дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Здесь могут одновременно размещаться 200 человек, для проживания предусмотрены просторные жилые комнаты. Комплекс будет включать несколько функциональных помещений, среди которых пищеблок, обеденные залы, карантинное отделение, медицинские кабинеты, зал для занятия физкультурой. Для обслуживания Дома социального обслуживания создается 180 новых рабочих мест. Его строительство ведется в рамках проекта "Единой России" "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.
"Забота о старшем поколении – одна из ключевых задач власти. В Вологодской области проживает более 357 тысяч пенсионеров. Около 90 тысяч человек нуждаются в постоянном уходе. В рамках реализации федерального проекта "Единой России" "Старшее поколение" в 2019 году были приобретены автомобили, чтобы обеспечить подвоз наших пожилых земляков в комплексные центры социального обслуживания населения. Отмечу, в регионе действует 46 мобильных бригад, включая 20 дополнительных, созданных в рамках проекта "Старшее поколение". В прошлом году медицинские осмотры прошли почти 3,5 тысячи граждан, за пять месяцев этого года – 2,2 тысячи человек. Будем выстраивать дальнейшую работу таким образом, чтобы обеспечить нашим пенсионерам активное долголетие. Уверен, новый дом социального обслуживания будет способствовать решению этой задачи", - сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Вопросы оказания системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и гериатрической помощи в частности обсуждались в рамках правительственного часа на минувшей сессии ЗСО. Начальник департамента соцзащиты населения Вологодской области Александр Ершов рассказал, что специализированные гериатрические койки есть в двух медицинских организациях: Вологодском областном госпитале для ветеранов войн и Судской районной больнице. Всего – 48 коек. Ежегодно свыше полутора тысяч пожилых граждан со всех округов получают специализированную медицинскую помощь, направленную на сохранение и восстановление способности к самообслуживанию. Когда новый дом соцобслуживания будет сдан, их количество существенно увеличится.
Строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов будет завершено к 2025 году.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей Луценко
 
 
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