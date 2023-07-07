https://ria.ru/20230707/gaubitsy-1882856240.html

Словакия до конца лета начнет поставлять Украине гаубицы Zuzana 2

Словакия до конца лета начнет поставлять Украине гаубицы Zuzana 2 - РИА Новости, 07.07.2023

Словакия до конца лета начнет поставлять Украине гаубицы Zuzana 2

Первые поставки гаубиц Zuzana 2 в рамках заключенного контракта между Словакией и Украиной ожидаются этим летом, сообщила в пятницу словацкий президент Зузана... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:35

2023-07-07T17:35

2023-07-07T17:41

специальная военная операция на украине

словакия

украина

зузана чапутова

в мире

ситуация в днр и лнр

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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Первые поставки гаубиц Zuzana 2 в рамках заключенного контракта между Словакией и Украиной ожидаются этим летом, сообщила в пятницу словацкий президент Зузана Чапутова. Ранее в пятницу Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Словакия подписали контракт на совместное производство 16-ти 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. "Нашим странам удалось заключить контракт на производство 16-ти словацких гаубиц Zuzana для Украины. Первые (гаубицы - ред.) могли бы быть поставлены уже этим летом", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. По ее словам, запланирована совместная работа по новому виду гаубиц, производству боеприпасов, также словацкие компании присоединятся к процессу разминирования территории Украины.Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230623/vygodopoluchateli-1879949688.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, украина, зузана чапутова, в мире, ситуация в днр и лнр