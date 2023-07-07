https://ria.ru/20230707/gashish-1882796578.html
В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин
В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин - РИА Новости, 07.07.2023
В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин
Двух жителей Красноярска задержали полицейские в Новосибирской области и изъяли из тайника около 40 килограммов гашиша и шести килограммов кокаина, за них на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:12
2023-07-07T14:12
2023-07-07T14:34
новосибирская область
происшествия
красноярск
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Двух жителей Красноярска задержали полицейские в Новосибирской области и изъяли из тайника около 40 килограммов гашиша и шести килограммов кокаина, за них на черном рынке можно было бы выручить 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена деятельность межрегиональных курьеров, планировавших распространять гашиш и кокаин на территории Сибирского федерального округа. Ранее судимые за аналогичные преступления двое жителей Красноярска обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - сообщила представитель МВД.По предварительной информации, фигуранты от неустановленного лица получили сведения о координатах тайника с крупной партией наркотиков. Подозреваемые планировали разделить наркотики на разовые дозы для дальнейшей продажи."Курьеры, которые намеревались забрать оптовую закладку, были задержаны. При осмотре участка местности в лесополосе полицейскими обнаружено около 40 килограммов гашиша и шесть килограммов кокаина. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет порядка 200 миллионов рублей", - сообщила Волк.Возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html
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новосибирская область, происшествия, красноярск, ирина волк, россия
Новосибирская область, Происшествия, Красноярск, Ирина Волк, Россия
В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин
В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли 46 килограммов гашиша и кокаина