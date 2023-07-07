https://ria.ru/20230707/gashish-1882796578.html

В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин

В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин - РИА Новости, 07.07.2023

В Новосибирской области у двух жителей Красноярска изъяли гашиш и кокаин

Двух жителей Красноярска задержали полицейские в Новосибирской области и изъяли из тайника около 40 килограммов гашиша и шести килограммов кокаина, за них на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:12

2023-07-07T14:12

2023-07-07T14:34

новосибирская область

происшествия

красноярск

ирина волк

россия

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Двух жителей Красноярска задержали полицейские в Новосибирской области и изъяли из тайника около 40 килограммов гашиша и шести килограммов кокаина, за них на черном рынке можно было бы выручить 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена деятельность межрегиональных курьеров, планировавших распространять гашиш и кокаин на территории Сибирского федерального округа. Ранее судимые за аналогичные преступления двое жителей Красноярска обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - сообщила представитель МВД.По предварительной информации, фигуранты от неустановленного лица получили сведения о координатах тайника с крупной партией наркотиков. Подозреваемые планировали разделить наркотики на разовые дозы для дальнейшей продажи."Курьеры, которые намеревались забрать оптовую закладку, были задержаны. При осмотре участка местности в лесополосе полицейскими обнаружено около 40 килограммов гашиша и шесть килограммов кокаина. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет порядка 200 миллионов рублей", - сообщила Волк.Возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html

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новосибирская область, происшествия, красноярск, ирина волк, россия