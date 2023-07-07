https://ria.ru/20230707/fukusima-1882818167.html

Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы"

Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.07.2023

Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы"

Сброс Японией воды с АЭС "Фукусима-1" вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Токио не предоставляет детальную схему очистки воды от радиоактивных... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:32

2023-07-07T15:32

2023-07-07T15:32

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

япония

фукусима-1

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сброс Японией воды с АЭС "Фукусима-1" вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Токио не предоставляет детальную схему очистки воды от радиоактивных элементов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. Россия имеет морскую границу с Японией в районе проливов Лаперуза, Кунаширский, Измены и Советский, которые отделяют Сахалин и Курильские острова от острова Хоккайдо. "Вызывает обеспокоенность то, что японская сторона не предоставляет исчерпывающих данных по концентрациям радионуклидов в водах, предназначенных к сбросу в морскую среду, в открытых источниках", - отметили в министерстве. В Минприроды подчеркнули, что Япония не представила в конкретном и прозрачном для анализа виде этапы очистки вод с "Фукусимы", что вынуждает усилить мониторинг морской среды, а также местной флоры и фауны. "После начала плановых сбросов "условно очищенных" радиоактивных вод Японией в морскую и океанскую среду, страны, коллективно использующие морские ресурсы региона, будут вынуждены расширить масштаб и интенсивность радиационного мониторинга морской среды и биоресурсов", - сказали в ведомстве. Летом этого года Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан в километре от станции. В пятницу правительство Южной Кореи обнародовало свой доклад, в котором план Японии назван соответствующим международным стандартам, а влияние на морскую воду у Корейского полуострова - незначительным. Это совпадает с выводами, которые содержатся в докладе МАГАТЭ. При этом Южная Корея пока не намерена отказываться от запрета на импорт продукции из Фукусимы и еще восьми японских префектур. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма. Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230707/fukusima-1882805423.html

https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), япония, фукусима-1