https://ria.ru/20230707/fukusima-1882818167.html
Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы"
Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.07.2023
Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы"
Сброс Японией воды с АЭС "Фукусима-1" вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Токио не предоставляет детальную схему очистки воды от радиоактивных... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:32
2023-07-07T15:32
2023-07-07T15:32
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
япония
фукусима-1
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сброс Японией воды с АЭС "Фукусима-1" вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Токио не предоставляет детальную схему очистки воды от радиоактивных элементов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. Россия имеет морскую границу с Японией в районе проливов Лаперуза, Кунаширский, Измены и Советский, которые отделяют Сахалин и Курильские острова от острова Хоккайдо. "Вызывает обеспокоенность то, что японская сторона не предоставляет исчерпывающих данных по концентрациям радионуклидов в водах, предназначенных к сбросу в морскую среду, в открытых источниках", - отметили в министерстве. В Минприроды подчеркнули, что Япония не представила в конкретном и прозрачном для анализа виде этапы очистки вод с "Фукусимы", что вынуждает усилить мониторинг морской среды, а также местной флоры и фауны. "После начала плановых сбросов "условно очищенных" радиоактивных вод Японией в морскую и океанскую среду, страны, коллективно использующие морские ресурсы региона, будут вынуждены расширить масштаб и интенсивность радиационного мониторинга морской среды и биоресурсов", - сказали в ведомстве. Летом этого года Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан в километре от станции. В пятницу правительство Южной Кореи обнародовало свой доклад, в котором план Японии назван соответствующим международным стандартам, а влияние на морскую воду у Корейского полуострова - незначительным. Это совпадает с выводами, которые содержатся в докладе МАГАТЭ. При этом Южная Корея пока не намерена отказываться от запрета на импорт продукции из Фукусимы и еще восьми японских префектур. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма. Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230707/fukusima-1882805423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), япония, фукусима-1
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Япония, Фукусима-1
Минприроды обеспокоили планы по сбросу воды с "Фукусимы"
Минприроды обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сброс Японией воды с АЭС "Фукусима-1" вызывает обеспокоенность в связи с тем, что Токио не предоставляет детальную схему очистки воды от радиоактивных элементов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Россия имеет морскую границу с Японией в районе проливов Лаперуза, Кунаширский, Измены и Советский
, которые отделяют Сахалин и Курильские острова
от острова Хоккайдо
.
"Вызывает обеспокоенность то, что японская сторона не предоставляет исчерпывающих данных по концентрациям радионуклидов в водах, предназначенных к сбросу в морскую среду, в открытых источниках", - отметили в министерстве.
В Минприроды подчеркнули, что Япония не представила в конкретном и прозрачном для анализа виде этапы очистки вод с "Фукусимы", что вынуждает усилить мониторинг морской среды, а также местной флоры и фауны.
У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ
"После начала плановых сбросов "условно очищенных" радиоактивных вод Японией в морскую и океанскую среду, страны, коллективно использующие морские ресурсы региона, будут вынуждены расширить масштаб и интенсивность радиационного мониторинга морской среды и биоресурсов", - сказали в ведомстве.
Летом этого года Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан в километре от станции. В пятницу правительство Южной Кореи
обнародовало свой доклад, в котором план Японии назван соответствующим международным стандартам, а влияние на морскую воду у Корейского полуострова
- незначительным. Это совпадает с выводами, которые содержатся в докладе МАГАТЭ
. При этом Южная Корея пока не намерена отказываться от запрета на импорт продукции из Фукусимы
и еще восьми японских префектур.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.
Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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