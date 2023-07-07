У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: у ряда экспертов агентства были опасения по докладу о Фукусиме
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у ряда экспертов агентства были опасения по поводу доклада, признавшего безопасными планы Японии по сливу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".
Ранее МАГАТЭ заявило, что планы Японии по сбросу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан соответствуют стандартам безопасности агентства. Агентство 4 июля представило доклад премьер-министру Японии Фумио Кисида, в котором также заявило, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.
"Один или два эксперта могли быть против (доклада)", - заявил Гросси в интервью агентству Рейтер.
Гросси отметил, что ни один из экспертов лично не высказывал ему своих опасений, при этом не уточнив, откуда именно получил такую информацию.
На последней пресс-конференции, как пишет агентство, Гросси заявил, что отчет создавался не на основе консенсуса, и что научные эксперты и советники "могут иметь, а могут не иметь" собственного мнения по этому вопросу. Он также отметил, что, если кто-то из экспертов не удовлетворен докладом, им "стоит сказать об этом".
Гросси отметил, что отчет МАГАТЭ не является "одобрением" плана по сбросу воды и что окончательное решение должно быть принято Токио.
"Мы не одобряем этот план и не рекомендуем это делать (осуществлять сброс воды – ред.). Мы говорим, что этот план соответствует стандартам", - сказал Гросси, назвав отчет "с научной точки зрения безупречным".
Глава МАГАТЭ Рафеэль Гросси во вторник в Токио сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В среду Гросси посетил с визитом станцию, а также провел встречу с местными жителями и рыбаками.