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У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 07.07.2023
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14:44 07.07.2023 (обновлено: 14:52 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/fukusima-1882805423.html
У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ
У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 07.07.2023
У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у ряда экспертов агентства были опасения по поводу доклада, признавшего безопасными планы Японии по сливу РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:44
2023-07-07T14:52
в мире
япония
рафаэль гросси
магатэ
фукусима-1
фумио кисида
фукусима (префектура)
токио
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у ряда экспертов агентства были опасения по поводу доклада, признавшего безопасными планы Японии по сливу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Ранее МАГАТЭ заявило, что планы Японии по сбросу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан соответствуют стандартам безопасности агентства. Агентство 4 июля представило доклад премьер-министру Японии Фумио Кисида, в котором также заявило, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. "Один или два эксперта могли быть против (доклада)", - заявил Гросси в интервью агентству Рейтер. Гросси отметил, что ни один из экспертов лично не высказывал ему своих опасений, при этом не уточнив, откуда именно получил такую информацию. На последней пресс-конференции, как пишет агентство, Гросси заявил, что отчет создавался не на основе консенсуса, и что научные эксперты и советники "могут иметь, а могут не иметь" собственного мнения по этому вопросу. Он также отметил, что, если кто-то из экспертов не удовлетворен докладом, им "стоит сказать об этом". Гросси отметил, что отчет МАГАТЭ не является "одобрением" плана по сбросу воды и что окончательное решение должно быть принято Токио. "Мы не одобряем этот план и не рекомендуем это делать (осуществлять сброс воды – ред.). Мы говорим, что этот план соответствует стандартам", - сказал Гросси, назвав отчет "с научной точки зрения безупречным". Глава МАГАТЭ Рафеэль Гросси во вторник в Токио сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В среду Гросси посетил с визитом станцию, а также провел встречу с местными жителями и рыбаками.
https://ria.ru/20230707/aes-1882787354.html
https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html
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япония
фукусима (префектура)
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в мире, япония, рафаэль гросси, магатэ, фукусима-1, фумио кисида, фукусима (префектура), токио, цены на нефть
В мире, Япония, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Фукусима-1, Фумио Кисида, Фукусима (префектура), Токио, Цены на нефть
У ряда экспертов были опасения по докладу о Фукусиме, заявил глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: у ряда экспертов агентства были опасения по докладу о Фукусиме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у ряда экспертов агентства были опасения по поводу доклада, признавшего безопасными планы Японии по сливу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".
Ранее МАГАТЭ заявило, что планы Японии по сбросу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан соответствуют стандартам безопасности агентства. Агентство 4 июля представило доклад премьер-министру Японии Фумио Кисида, в котором также заявило, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.
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"Один или два эксперта могли быть против (доклада)", - заявил Гросси в интервью агентству Рейтер.
Гросси отметил, что ни один из экспертов лично не высказывал ему своих опасений, при этом не уточнив, откуда именно получил такую информацию.
На последней пресс-конференции, как пишет агентство, Гросси заявил, что отчет создавался не на основе консенсуса, и что научные эксперты и советники "могут иметь, а могут не иметь" собственного мнения по этому вопросу. Он также отметил, что, если кто-то из экспертов не удовлетворен докладом, им "стоит сказать об этом".
Гросси отметил, что отчет МАГАТЭ не является "одобрением" плана по сбросу воды и что окончательное решение должно быть принято Токио.
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"Мы не одобряем этот план и не рекомендуем это делать (осуществлять сброс воды – ред.). Мы говорим, что этот план соответствует стандартам", - сказал Гросси, назвав отчет "с научной точки зрения безупречным".
Глава МАГАТЭ Рафеэль Гросси во вторник в Токио сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В среду Гросси посетил с визитом станцию, а также провел встречу с местными жителями и рыбаками.
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В миреЯпонияРафаэль ГроссиМАГАТЭФукусима-1Фумио КисидаФукусима (префектура)ТокиоЦены на нефть
 
 
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