https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html

Южная Корея обнародовала доклад о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

Южная Корея обнародовала доклад о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 07.07.2023

Южная Корея обнародовала доклад о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

Правительство Южной Кореи обнародовало свой собственный доклад с оценкой плана Японии по сбросу слаборадиоактивной воды в океан, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:46

2023-07-07T06:46

2023-07-07T06:46

южная корея

фукусима-1

магатэ

япония

фукусима (префектура)

в мире

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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Правительство Южной Кореи обнародовало свой собственный доклад с оценкой плана Японии по сбросу слаборадиоактивной воды в океан, сообщило агентство Киодо. В докладе Южной Кореи по поводу планов Японии сбрасывать воду, скопившуюся на АЭС "Фукусима-1" после охлаждения реакторов и прошедшую очистку от радионуклидов, говорится, что "было подтверждено соответствие международным стандартам", а также что влияние на морскую воду у Южной Кореи будет незначительным. Это совпадает с выводами, которые содержатся в докладе МАГАТЭ. В то же время Южная Корея пока не намерена отказываться от запрета на импорт продукции из Фукусимы и еще восьми японских префектур, введенного после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. "Мы планируем сохранить (эти меры) до того времени, когда все население будет спокойно (на этот счет)", - приводит агентство фрагмент доклада. Летом этого года Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии в 1 километр от станции. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. Глава МАГАТЭ Рафеэль Гросси во вторник в Токио сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В среду Гросси посетил с визитом станцию, а также провел встречу с местными жителями и рыбаками.

https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html

https://ria.ru/20230704/iturup-1882164202.html

https://ria.ru/20230705/zaes-1882434452.html

южная корея

япония

фукусима (префектура)

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южная корея, фукусима-1, магатэ, япония, фукусима (префектура), в мире