https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882868311.html

ООН призвала Францию бороться с системным расизмом в полиции

ООН призвала Францию бороться с системным расизмом в полиции - РИА Новости, 07.07.2023

ООН призвала Францию бороться с системным расизмом в полиции

ООН призывает Францию бороться с системным расизмом в полиции и наказать полицейских, виновных в убийстве подростка под Парижем, сказано в опубликованном... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:14

2023-07-07T18:14

2023-07-07T18:17

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франция

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. ООН призывает Францию бороться с системным расизмом в полиции и наказать полицейских, виновных в убийстве подростка под Парижем, сказано в опубликованном заявлении Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) на сайте УВКПЧ. "Комитет обеспокоен тем, что структурная дискриминация в правоохранительных органах, в частности в полиции, и расовое неравенство в отношении лиц африканского и арабского происхождения сохраняются и усиливаются, в частности, при осуществлении права на равное обращение в судах, безопасности личности и других прав, закрепленных в международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказано в документе. Комитет ООН настоятельно призывает Францию незамедлительно обеспечить "тщательное и беспристрастное" расследование обстоятельств, приведших к смерти 17-летнего подростка в Нантере, привлечь к ответственности предполагаемых преступников и, если они будут признаны виновными, наказать их способом, соразмерным тяжести преступления. "Комитет также глубоко обеспокоен сохраняющейся практикой расового профилирования в сочетании с чрезмерным применением силы в правоохранительных органах, особенно полицией, в отношении членов групп меньшинств, в частности лиц африканского и арабского происхождения, что часто приводит к непропорционально частым убийствам, совершаемым практически безнаказанно", - сожалел комитет ООН. В пятницу издание Politico привело слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун, которая заявила, что Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882852694.html

https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882548016.html

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оон, в мире, франция, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере