https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882786149.html

Власти Франции выделят деньги на защиту чиновников во время беспорядков

Власти Франции выделят деньги на защиту чиновников во время беспорядков - РИА Новости, 07.07.2023

Власти Франции выделят деньги на защиту чиновников во время беспорядков

Власти Франции на фоне беспорядков в стране выделят пять миллионов евро на программу по защите избранных депутатов и мэров городов, которая включает юридическую РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:35

2023-07-07T13:35

2023-07-07T13:35

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Франции на фоне беспорядков в стране выделят пять миллионов евро на программу по защите избранных депутатов и мэров городов, которая включает юридическую и психологическую помощь, сообщила министр-делегат по вопросам территорий Доминик Фор в интервью изданию Monde. "Правительство пытается лучше бороться с нападениями на местных выборных должностных лиц, которые стали мишенью в Л"Ай-ле-Розе, Монлюсоне или Понтуазе в последние дни", - сообщает газета. Власти намерены обеспечить правовую защиту, психологическую поддержку, "тревожную кнопку" для вызова спецслужб и определения геопозиции должностного лица, устройства для охраны территорий перед мэрией или жильем мэра и другие. "В пятницу, 7 июля, я представлю план, содержащий двенадцать мер. На него будет выделено пять миллионов евро", - заявила министр-делегат. Усилия властей по защите мэров и депутатов связаны с увеличением числа ежедневных нападений. "Нападения на семь выборных должностных лиц в день во Франции недопустимы", - заключила Фор. В минувшие выходные во время беспорядков во Франции мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом совершили нападение, его супруга и ребенок получили ранения, он считает произошедшее покушением. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882630220.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882609235.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере