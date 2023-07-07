https://ria.ru/20230707/fitosertifikaty-1882872338.html

РЭЦ: экспортеров научат получать фитосертификаты на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: экспортеров научат получать фитосертификаты на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 07.07.2023

РЭЦ: экспортеров научат получать фитосертификаты на платформе "Мой экспорт"

Получение фитосанитарного сертификата в "цифре" позволит экспортерам сэкономить время за счет предварительной онлайн-проверки сведений и ограничений... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:30

2023-07-07T18:30

2023-07-07T18:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

сделано в россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Получение фитосанитарного сертификата в "цифре" позволит экспортерам сэкономить время за счет предварительной онлайн-проверки сведений и ограничений стран-импортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Там напомнили, что 1 августа завершится переходный период для компаний и индивидуальных предпринимателей, после которого оформление фитосертификата будет возможно только в электронном виде через цифровую платформу "Мой экспорт"."В настоящее время у экспортеров есть возможность эффективно пройти транзитный период, получив всю необходимую информацию и консультации у специалистов РЭЦ и Россельхознадзора. До 1 августа для экспортеров будут проводиться вебинары, на которых будет показано, как работает сервис "Запрос фитосанитарного сертификата" на платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ."Заполняя заявку, экспортер вводит только данные о продукции и условиях поставки. Сведения из сертификата сразу поступают в личный кабинет экспортера на платформе "Мой экспорт". Переход на оформление фитосертификатов через платформу "Мой экспорт" ожидаемо связан с перестройкой рабочих процессов и периодом адаптации к новым условиям", - объяснили в центре.Там уточнили, что на встречах специалисты Российского экспортного центра подробно и доступно расскажут, как пройти в электронной форме процедуру запроса сертификата, о типичных ошибках и способах их устранения при работе на платформе, ответят на наиболее частые вопросы.График онлайн-семинаров и ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация". Ближайшие состоятся 11 июля (10:00 по мск), 12 июля (14:00 по мск), 13 июля (14:00 по мск)."Необходимо отметить, что в ходе переходного периода не только проводится обучение и адаптация экспортеров, но и получение от них обратной связи для дальнейшей оптимизации процессов", - отметили в РЭЦ.Напомним, фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и людей микроорганизмы. С 3 июля этого года оформить фитосанитарный (в т.ч. реэкспортный) сертификат экспортеры могут только через платформу "Мой экспорт". При получении услуги работает принцип экстерриториальности: экспортер может забрать сертификат в любом подразделении Россельхознадзора.Все о сервисах оформления фитосанитарного и ветеринарного сертификатов на цифровой платформе "Мой экспорт" можно узнать в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ сертификация" или написать в бот @FitoMyexportBot.Также вопросы можно задать специалистам контакт-центра 8(495) 967-07-37 (в выходные дни, 8 и 9 июля, время работы с 9:00 до 18:00 по московскому времени).Подробная инструкция по работе с сервисом "Запрос фитосанитарного сертификата" размещена на сайте "Мой экспорт".

https://ria.ru/20221006/sertifikat-1821923476.html

https://ria.ru/20230703/kompanii-1881934006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), сделано в россии, экономика