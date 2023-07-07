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СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией - РИА Новости, 07.07.2023
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19:27 07.07.2023 (обновлено: 19:55 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882884074.html
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией
Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:27
2023-07-07T19:55
в мире
финляндия
нато
швеция
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией, сообщает газета New York Times. Согласно изданию, НАТО пока не планирует устанавливать на границе инфраструктуру или размещать там военных, однако альянс хочет больше узнать о ее состоянии. "Американские и европейские чиновники приезжают, чтобы оценить ее (границы) уязвимость и подготовку Финляндии", - указывается в сообщении газеты.
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в мире, финляндия, нато, швеция, россия
В мире, Финляндия, НАТО, Швеция, Россия
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией

NYT: западные чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией, сообщает газета New York Times.
Согласно изданию, НАТО пока не планирует устанавливать на границе инфраструктуру или размещать там военных, однако альянс хочет больше узнать о ее состоянии.
"Американские и европейские чиновники приезжают, чтобы оценить ее (границы) уязвимость и подготовку Финляндии", - указывается в сообщении газеты.
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