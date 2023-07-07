https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882884074.html
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией
Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:27
2023-07-07T19:27
2023-07-07T19:55
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией, сообщает газета New York Times. Согласно изданию, НАТО пока не планирует устанавливать на границе инфраструктуру или размещать там военных, однако альянс хочет больше узнать о ее состоянии. "Американские и европейские чиновники приезжают, чтобы оценить ее (границы) уязвимость и подготовку Финляндии", - указывается в сообщении газеты.
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html
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в мире, финляндия, нато, швеция, россия
В мире, Финляндия, НАТО, Швеция, Россия
СМИ: западные чиновники изучают границу Финляндии с Россией
NYT: западные чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границы с Россией