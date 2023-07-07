https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882818595.html

Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты

Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты - РИА Новости, 07.07.2023

Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты

Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо, в январе призывавший к убийству российских солдат,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:33

2023-07-07T15:33

2023-07-07T16:28

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юсси халла-ахо

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо, в январе призывавший к убийству российских солдат, заявил о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, видео с обращением политик опубликовал на собственном канале в YouTube."Если "Истинные финны" хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов", — сказал спикер.Халла-ахо рассказал в видео, что обладает обширными знаниями в политике, о своем представлении роли и функции главы государства и ценностях, которыми должен руководствоваться президент. Согласно соцопросам, спикер парламента — не фаворит у жителей Финляндии на пост главы государства.Партия "Истинные финны" определится со своим кандидатом на выборах президента на съезде в августе. Первый тур президентских выборов состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. О выдвижении на пост президента также заявили глава ЦБ Финляндии Олли Рен, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто, депутат парламента, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.На Украине ранее запустили инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любую надпись. Одним из участников акции стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Халла-ахо. Он заказал снаряд и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения". Он привел финскую мудрость, согласно которой "ненависть — хороший батрак, но плохой хозяин", добавив: "Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность".Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.

https://ria.ru/20230630/ministr-1881444368.html

https://ria.ru/20230707/sanktsii-1882766130.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, юсси халла-ахо, россия