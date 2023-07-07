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Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты - РИА Новости, 07.07.2023
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15:33 07.07.2023 (обновлено: 16:28 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882818595.html
Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты
Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты - РИА Новости, 07.07.2023
Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты
Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо, в январе призывавший к убийству российских солдат,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:33
2023-07-07T16:28
в мире
финляндия
юсси халла-ахо
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо, в январе призывавший к убийству российских солдат, заявил о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, видео с обращением политик опубликовал на собственном канале в YouTube.&quot;Если &quot;Истинные финны&quot; хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов&quot;, — сказал спикер.Халла-ахо рассказал в видео, что обладает обширными знаниями в политике, о своем представлении роли и функции главы государства и ценностях, которыми должен руководствоваться президент. Согласно соцопросам, спикер парламента — не фаворит у жителей Финляндии на пост главы государства.Партия "Истинные финны" определится со своим кандидатом на выборах президента на съезде в августе. Первый тур президентских выборов состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. О выдвижении на пост президента также заявили глава ЦБ Финляндии Олли Рен, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто, депутат парламента, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.На Украине ранее запустили инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любую надпись. Одним из участников акции стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Халла-ахо. Он заказал снаряд и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения". Он привел финскую мудрость, согласно которой "ненависть — хороший батрак, но плохой хозяин", добавив: "Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность".Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.
https://ria.ru/20230630/ministr-1881444368.html
https://ria.ru/20230707/sanktsii-1882766130.html
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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в мире, финляндия, юсси халла-ахо, россия
В мире, Финляндия, Юсси Халла-ахо, Россия
Финский политик, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты

Финский политик Халла-ахо, призывавший убивать российских солдат, пошел в президенты

© Lehtikuva/Jussi NukariЮсси Халла-ахо
Юсси Халла-ахо
© Lehtikuva/Jussi Nukari
Юсси Халла-ахо. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии "Истинные финны" и европарламентарий Юсси Халла-ахо, в январе призывавший к убийству российских солдат, заявил о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, видео с обращением политик опубликовал на собственном канале в YouTube.
«

"Если "Истинные финны" хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов", — сказал спикер.

Халла-ахо рассказал в видео, что обладает обширными знаниями в политике, о своем представлении роли и функции главы государства и ценностях, которыми должен руководствоваться президент.
Согласно соцопросам, спикер парламента — не фаворит у жителей Финляндии на пост главы государства.
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Партия "Истинные финны" определится со своим кандидатом на выборах президента на съезде в августе.
Первый тур президентских выборов состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года.
О выдвижении на пост президента также заявили глава ЦБ Финляндии Олли Рен, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто, депутат парламента, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо.
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На Украине ранее запустили инициативу, которая позволяет за пожертвование наносить на снаряды любую надпись. Одним из участников акции стал председатель парламентской комиссии по иностранным делам финского парламента Халла-ахо. Он заказал снаряд и в январе прокомментировал поступок в социальных сетях так: "Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо".
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения". Он привел финскую мудрость, согласно которой "ненависть — хороший батрак, но плохой хозяин", добавив: "Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность".
Слова Халла-ахо позже осудили лидеры партий "Левый союз" Ли Андерссон и "Истинные финны" Рикка Пурра, назвав его высказывания о российских солдатах неправильными и неуместными.
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