https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html

Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся

Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся - РИА Новости, 07.07.2023

Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся

В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:36

2023-07-07T12:36

2023-07-07T12:59

россия

финляндия

в мире

дмитрий песков

хельсинки

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

россия

финляндия

хельсинки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, в мире, дмитрий песков, хельсинки