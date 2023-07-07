https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся - РИА Новости, 07.07.2023
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся
В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:36
2023-07-07T12:36
2023-07-07T12:59
россия
финляндия
в мире
дмитрий песков
хельсинки
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.
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РИА Новости
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россия, финляндия, в мире, дмитрий песков, хельсинки
Россия, Финляндия, В мире, Дмитрий Песков, Хельсинки
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся
Песков: добрые отношения с Финляндией вернутся, когда пройдет ослепление русофобией
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.
Вас предупреждали. Россия нанесла Финляндии ответный удар