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Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся - РИА Новости, 07.07.2023
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12:36 07.07.2023 (обновлено: 12:59 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся - РИА Новости, 07.07.2023
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся
В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:36
2023-07-07T12:59
россия
финляндия
в мире
дмитрий песков
хельсинки
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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россия, финляндия, в мире, дмитрий песков, хельсинки
Россия, Финляндия, В мире, Дмитрий Песков, Хельсинки
Песков: в России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся

Песков: добрые отношения с Финляндией вернутся, когда пройдет ослепление русофобией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России рассчитывают, что добрые отношения с Финляндией вернутся в будущем после того, как в Хельсинки пройдет ослепление русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, которого выбирал народ Финляндии. Народ (Финляндии), который близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не надо ли дать совет финскому президенту и компаниям, которые ушли с российского рынка.
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 14:57
 
РоссияФинляндияВ миреДмитрий ПесковХельсинки
 
 
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