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Вучич констатировал снижение экономического роста в Европе - РИА Новости, 07.07.2023
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15:25 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/evropa-1882815598.html
Вучич констатировал снижение экономического роста в Европе
Вучич констатировал снижение экономического роста в Европе - РИА Новости, 07.07.2023
Вучич констатировал снижение экономического роста в Европе
Подлинный экономический рост уходит из Европы, его необходимо сохранить, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Карлом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:25
2023-07-07T15:25
европа
сербия
австрия
александр вучич
карл нехаммер
виктор орбан
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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Подлинный экономический рост уходит из Европы, его необходимо сохранить, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене. По словам сербского лидера, он в пятницу обсудил с австрийским и венгерским коллегами видение будущего Европы и "много от них узнал". "Уверен, что мы все вместе в Европе найдем способ в предстоящие годы изменить тенденции, которые говорят о том, что подлинный экономический рост уходит из Европы. Наша задача – попытаться сохранить прогресс Европы через пять, шесть и десять лет, а не только думать о сегодняшнем дне", - указал президент Сербии на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html
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европа, сербия, австрия, александр вучич, карл нехаммер, виктор орбан
Европа, Сербия, Австрия, Александр Вучич, Карл Нехаммер, Виктор Орбан
Вучич констатировал снижение экономического роста в Европе

Президент Сербии Вучич заявил, что подлинный экономический рост уходит из Европы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Подлинный экономический рост уходит из Европы, его необходимо сохранить, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене.
По словам сербского лидера, он в пятницу обсудил с австрийским и венгерским коллегами видение будущего Европы и "много от них узнал".
"Уверен, что мы все вместе в Европе найдем способ в предстоящие годы изменить тенденции, которые говорят о том, что подлинный экономический рост уходит из Европы. Наша задача – попытаться сохранить прогресс Европы через пять, шесть и десять лет, а не только думать о сегодняшнем дне", - указал президент Сербии на совместной пресс-конференции.
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ЕвропаСербияАвстрияАлександр ВучичКарл НехаммерВиктор Орбан
 
 
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