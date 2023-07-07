https://ria.ru/20230707/evpatoriya-1882894264.html

В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии

В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 07.07.2023

В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение крымской Евпатории, нарушенное из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, восстановлено, сообщили в ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:42

2023-07-07T20:42

2023-07-07T20:42

происшествия

евпатория

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Электроснабжение крымской Евпатории, нарушенное из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, восстановлено, сообщили в ГУП "Крымэнерго". "В 19.54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сообщили журналистам в компании. Отключение электроэнергии произошло в пятницу в 18.09 на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование. Произошло технологическое нарушение на подстанции "Евпатория" 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции, сообщили в компании. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт.

https://ria.ru/20230704/krym-1882044651.html

евпатория

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происшествия, евпатория, крымэнерго