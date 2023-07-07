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В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 07.07.2023
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20:42 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/evpatoriya-1882894264.html
В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии
В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 07.07.2023
В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии
Электроснабжение крымской Евпатории, нарушенное из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, восстановлено, сообщили в ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:42
2023-07-07T20:42
происшествия
евпатория
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Электроснабжение крымской Евпатории, нарушенное из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, восстановлено, сообщили в ГУП "Крымэнерго". "В 19.54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сообщили журналистам в компании. Отключение электроэнергии произошло в пятницу в 18.09 на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование. Произошло технологическое нарушение на подстанции "Евпатория" 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции, сообщили в компании. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт.
https://ria.ru/20230704/krym-1882044651.html
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происшествия, евпатория, крымэнерго
Происшествия, Евпатория, Крымэнерго
В Евпатории восстановили электроснабжение после аварии

"Крымэнерго": в Евпатории восстановили электроснабжение после аварии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Электроснабжение крымской Евпатории, нарушенное из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, восстановлено, сообщили в ГУП "Крымэнерго".
«
"В 19.54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сообщили журналистам в компании.
Отключение электроэнергии произошло в пятницу в 18.09 на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование. Произошло технологическое нарушение на подстанции "Евпатория" 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции, сообщили в компании. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт.
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