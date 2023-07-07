https://ria.ru/20230707/dorogi-1882875693.html

Евраев: на приведение в порядок ярославских дорог нужно минимум 5 лет

Евраев: на приведение в порядок ярославских дорог нужно минимум 5 лет - РИА Новости, 07.07.2023

Евраев: на приведение в порядок ярославских дорог нужно минимум 5 лет

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что для приведения в порядок всех дорог региона потребуется не менее пяти лет тяжелейшей работы, но... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:39

2023-07-07T18:39

2023-07-07T18:39

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что для приведения в порядок всех дорог региона потребуется не менее пяти лет тяжелейшей работы, но подчеркнул, что правительство области будет стараться выполнить эту задачу как можно скорее. Правительство Ярославской области сообщает, что глава региона Михаил Евраев озвучил планы в сфере дорожного строительства. "В этом году у нас дорожный фонд - 18 миллиардов рублей, в прошлом году был 15, а ранее – порядка 10–12 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, но, чтобы привести в порядок все дороги в регионе, необходимо 270 миллиардов рублей. Причем при условии, что старые дороги не будут разрушаться. Это те трассы, которые не делались десятилетиями. Существенно активизировались работы по дорогам в последние три-четыре года", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор привел в пример Белгородскую область, где, по его словам, проблема заключается в выборе объектов для ремонта, так как все дороги находятся в хорошем состоянии. По его словам, это значит, что там дороги ремонтировали на протяжении 30 лет. "Мы, конечно, не будем ждать 30 лет. Но то, что понадобится как минимум пять лет серьезной, тяжелейшей работы – это совершенно точно. Может быть, больше, но мы будем стараться сделать как можно быстрее. Резко увеличен объем дорожного фонда, привлекаем все источники финансирования: федеральные средства, областные, инфраструктурные бюджетные кредиты", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что правительство Ярославской области ведёт серьезную работу по проверке гарантийного ремонта. Недостатки подрядчик устраняет за свой счет, на это не тратится ни копейки бюджетных денег, подчеркнул глава региона. По словам Евраева, последние два года область в плане ремонта дорог идет опережающими темпами. Если в 2018 году в регионе отремонтировали 275 километров дорог, то в 2022 году - 508 километров. План на 2023 год также более 500 километров, в том числе 230 километров муниципальных трасс.

https://ria.ru/20230706/dorogi-1882676984.html

ярославская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, жкх