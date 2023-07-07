https://ria.ru/20230707/donetsk-1882722978.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка в пятницу утром, выпустив в общей сложности двенадцать снарядов "натовского"... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:46
2023-07-07T09:46
2023-07-07T09:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка в пятницу утром, выпустив в общей сложности двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В 9.00 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по указанному району города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882713714.html
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 натовских снарядов