https://ria.ru/20230707/donetsk-1882722978.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка в пятницу утром, выпустив в общей сложности двенадцать снарядов "натовского"... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:46

2023-07-07T09:46

2023-07-07T09:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка в пятницу утром, выпустив в общей сложности двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В 9.00 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по указанному району города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882713714.html

https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия