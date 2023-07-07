https://ria.ru/20230707/donbass-1882821978.html
Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию
Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию - РИА Новости, 07.07.2023
Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию
Выпускники Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию, которая дает допуск к врачебной практике, сообщила... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:40
2023-07-07T15:40
2023-07-07T15:40
общество
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выпускники Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию, которая дает допуск к врачебной практике, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Выпускники Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию специалистов. Прохождение аккредитации позволяет вчерашним студентам получить допуск к врачебной практике", - говорится в сообщении. Современные манекены и симуляторы в аккредитационно-симуляционном центре позволяют обучающимся с наибольшей точность показать свои знания, уточнили в пресс-службе. "Выпускники Донецкого медуниверситета показывают высокий уровень знаний и успешно проходят аккредитацию. Все три этапа уже прошли 126 человек, эта работа продолжается. Это важный этап интеграции новых регионов в российскую систему здравоохранения", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880722546.html
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РИА Новости
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общество, россия, алексей кузнецов
Общество, Россия, Алексей Кузнецов
Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию
Минздрав: выпускники Донецкого медицинского университета прошли первичную аккредитацию
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выпускники Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию, которая дает допуск к врачебной практике, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Выпускники Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию специалистов. Прохождение аккредитации позволяет вчерашним студентам получить допуск к врачебной практике", - говорится в сообщении.
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Современные манекены и симуляторы в аккредитационно-симуляционном центре позволяют обучающимся с наибольшей точность показать свои знания, уточнили в пресс-службе.
"Выпускники Донецкого медуниверситета показывают высокий уровень знаний и успешно проходят аккредитацию. Все три этапа уже прошли 126 человек, эта работа продолжается. Это важный этап интеграции новых регионов в российскую систему здравоохранения", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
.
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