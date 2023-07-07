https://ria.ru/20230707/donbass-1882821978.html

Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию

Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию - РИА Новости, 07.07.2023

Выпускники медуниверситета в ДНР впервые прошли первичную аккредитацию

Выпускники Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию, которая дает допуск к врачебной практике, сообщила... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:40

2023-07-07T15:40

2023-07-07T15:40

общество

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выпускники Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию, которая дает допуск к врачебной практике, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Выпускники Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию специалистов. Прохождение аккредитации позволяет вчерашним студентам получить допуск к врачебной практике", - говорится в сообщении. Современные манекены и симуляторы в аккредитационно-симуляционном центре позволяют обучающимся с наибольшей точность показать свои знания, уточнили в пресс-службе. "Выпускники Донецкого медуниверситета показывают высокий уровень знаний и успешно проходят аккредитацию. Все три этапа уже прошли 126 человек, эта работа продолжается. Это важный этап интеграции новых регионов в российскую систему здравоохранения", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

https://ria.ru/20230627/pomosch-1880722546.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алексей кузнецов