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В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/dnr-1882849391.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2023
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли, 112 получили ранения, включая шестерых детей, в ДНР с 30 июня по 6 июля из-за действий украинских войск, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:59
2023-07-07T16:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 112 получили ранения, включая шестерых детей, в ДНР с 30 июня по 6 июля из-за действий украинских войск, сообщается в телеграм-канале аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 июня по 6 июля погибли пять человек. Число пострадавших за указанный период составило 112, включая шестерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8963 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 384, среди них 789 детей.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

В ДНР с 30 июня по 6 июля погибли пять мирных жителей, 112 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 112 получили ранения, включая шестерых детей, в ДНР с 30 июня по 6 июля из-за действий украинских войск, сообщается в телеграм-канале аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 июня по 6 июля погибли пять человек. Число пострадавших за указанный период составило 112, включая шестерых детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8963 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 384, среди них 789 детей.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраина
 
 
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