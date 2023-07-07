В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана
Песков не исключил контактов Путина и Эрдогана в обозримой перспективе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", — сказал он журналистам, пообещав проинформировать прессу, как только станут известны сроки и даты переговоров.
Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что Тайип Эрдоган "с высокой вероятностью" проведет переговоры с Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет сегодня. Как ожидается, политики обсудят ситуацию в зоне конфликта и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля.
Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года — предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022-го Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.
Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган остается единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялись не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.
Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее заявил, что визит Путина в Турцию стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.