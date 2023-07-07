https://ria.ru/20230707/diplomatiya-1882769677.html

В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана

В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.07.2023

В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана

Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:42

2023-07-07T12:42

2023-07-07T13:32

политика

турция

стамбул

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не исключаем в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", — сказал он журналистам, пообещав проинформировать прессу, как только станут известны сроки и даты переговоров.Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что Тайип Эрдоган "с высокой вероятностью" проведет переговоры с Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет сегодня. Как ожидается, политики обсудят ситуацию в зоне конфликта и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года — предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022-го Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган остается единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялись не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее заявил, что визит Путина в Турцию стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882602079.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, турция, стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин