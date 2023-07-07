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В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.07.2023
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12:42 07.07.2023 (обновлено: 13:32 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/diplomatiya-1882769677.html
В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана
В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 07.07.2023
В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана
Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:42
2023-07-07T13:32
политика
турция
стамбул
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не исключаем в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", — сказал он журналистам, пообещав проинформировать прессу, как только станут известны сроки и даты переговоров.Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что Тайип Эрдоган "с высокой вероятностью" проведет переговоры с Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет сегодня. Как ожидается, политики обсудят ситуацию в зоне конфликта и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля. Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года — предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022-го Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган остается единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялись не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее заявил, что визит Путина в Турцию стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
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политика, турция, стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Турция, Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не исключили скорых контактов Путина и Эрдогана

Песков не исключил контактов Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контакты президентов России и Турции возможны "в обозримой перспективе", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", — сказал он журналистам, пообещав проинформировать прессу, как только станут известны сроки и даты переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
3 июля, 19:32
Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что Тайип Эрдоган "с высокой вероятностью" проведет переговоры с Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет сегодня. Как ожидается, политики обсудят ситуацию в зоне конфликта и перспективы зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля.
Этот визит станет первой рабочей поездкой в Турцию для украинского президента за два года — предыдущий состоялся в апреле 2021 года. В августе 2022-го Эрдоган прилетал на встречу с Зеленским во Львов.
Власти Турции регулярно подчеркивают, что Эрдоган остается единственным мировым лидером, поддерживающим постоянные контакты и с Путиным, и с Зеленским, а в Стамбуле состоялись не только заключение и продление зерновой сделки, но и обмен пленными между сторонами.
Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее заявил, что визит Путина в Турцию стоит в повестке дня, но его подготовка не началась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 15:28
 
ПолитикаТурцияСтамбулРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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