https://ria.ru/20230707/deti-1882894705.html

МИД осудил решение ООН о включении России в список нарушителей прав детей

МИД осудил решение ООН о включении России в список нарушителей прав детей - РИА Новости, 07.07.2023

МИД осудил решение ООН о включении России в список нарушителей прав детей

на сайте российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:45

2023-07-07T20:45

2023-07-07T20:58

украина

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы рф

в мире

мария захарова

антониу гутерреш

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил РФ в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Пятого июля состоялись открытые дебаты Совета безопасности ООН по тематике защиты детей в условиях вооруженного конфликта, посвященные публикации ежегодного профильного доклада генерального секретаря ООН за 2022 год."Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине", — заявила Захарова.Она отметила, что "секретариат ООН пренебрег устоявшейся практикой тщательной проверки данных, что имеет особое значение на фоне лавины дезинформации, получаемой из различных прозападных ангажированных источников". Захарова подчеркнула, что вне зависимости от степени объективности докладов ООН Россия заявляет о неизменной приверженности защите детей в условиях вооруженных конфликтов. "Продолжим предпринимать системные меры по минимизации жертв среди гражданского населения в ходе специальной военной операции", — заключила она.

https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html

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украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы рф, в мире, мария захарова, антониу гутерреш