https://ria.ru/20230707/deti-1882730755.html
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале
Состояние детей, госпитализированных с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:38
2023-07-07T10:38
2023-07-07T10:43
урал
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая.Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации."Дети, госпитализированные с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, находятся удовлетворительном состоянии, пока в стационаре в педиатрическом отделении. Им оказывается необходимая медпомощь. Опасений состояние детей не вызывает", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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урал, россия, происшествия
Урал, Россия, Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале
Минздрав: состояние детей, отравившихся алкоголем на Урале, не вызывает опасений
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
По данным прокуратуры Свердловской области
, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая.
Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.
"Дети, госпитализированные с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, находятся удовлетворительном состоянии, пока в стационаре в педиатрическом отделении. Им оказывается необходимая медпомощь. Опасений состояние детей не вызывает", - говорится в сообщении.
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