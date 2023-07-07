https://ria.ru/20230707/deti-1882730755.html

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале

Состояние детей, госпитализированных с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:38

2023-07-07T10:38

2023-07-07T10:43

урал

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая.Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации."Дети, госпитализированные с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, находятся удовлетворительном состоянии, пока в стационаре в педиатрическом отделении. Им оказывается необходимая медпомощь. Опасений состояние детей не вызывает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html

урал

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

урал, россия, происшествия