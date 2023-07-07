https://ria.ru/20230707/chteniya-1882817183.html

Более 900 участников приехали на "Расулевские чтения" под Челябинск

Более 900 участников приехали на "Расулевские чтения" под Челябинск - РИА Новости, 07.07.2023

Более 900 участников приехали на "Расулевские чтения" под Челябинск

Более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов из РФ и стран дальнего и ближнего зарубежья принимают участие в международной... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:37

2023-07-07T15:37

2023-07-07T16:11

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

троицк

русская православная церковь

религия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов из РФ и стран дальнего и ближнего зарубежья принимают участие в международной научно-практической конференции "Расулевские чтения-2023", которая проходит в городе Троицк Челябинской области 7-8 июля, сообщила пресс-служба правительства региона. "Расулевские чтения" - 2023 проводятся с 7 по 8 июля в Троицке. В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций (в том числе более половины очно) из России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья. В этом году форум проходит под знаком 190-летия со дня рождения Зайнуллы Расулева и 140-летия образования Троицкого медресе", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, ежегодно расширяется география "Расулевских чтений", усиливается их научная составляющая. В этом году основная тема конференции "Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей". "Сейчас, когда Россия подвергается беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств, очень важно обеспечить сплоченность и единство общества, не допустить идейно-политического раскола, в том числе по национальному или религиозному признаку. Эта работа в Челябинской области носит системный характер", – цитирует пресс-служба слова Текслера с пленарного заседания IV Международной XII Всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России". Текслер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны противники стремились расколоть общество, в том числе по национальному и религиозному признакам. И хотя до ее начала советское правительство было настроено негативно ко всем конфессиям, подавляющее большинство православных священников и имамов выступили в защиту Родины, отметил он. Это же, по словам губернатора, происходит и сегодня: все народы встали на защиту Отечества, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. "В нашей области особую активность в этом плане проявляют священнослужители и прихожане Регионального духовного управления мусульман и Челябинской митрополии Русской православной церкви. Их общины активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, жителям освобожденных территорий. По инициативе самих прихожан пункты сбора необходимых вещей созданы практически при всех православных и мусульманских приходах. И я глубоко благодарен своим землякам за их гражданскую позицию, душевную щедрость и отзывчивость", – отметил губернатор. По словам главы региона, объявленный президентом России Год педагога и наставника еще раз подчеркивает государственную и общественную значимость профессии учителя, причем речь идет не только о светских образовательных учреждениях, это относится и к медресе "Расулия", которое было воссоздано 5 лет назад и в этом году отмечает 140-летие. По данным пресс-службы, это единственное подобное образовательное учреждение в УрФО, сейчас в нем обучаются 214 шаки́рдов (студентов) из 6 регионов страны. В этом году "Расулия" подготовила 21 выпускника, большинство из которых служат имамами в мечетях регионов Урала и Поволжья или работают преподавателями основ ислама и арабского языка (женщины). Областные власти оказывают ему необходимую поддержку.Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на конференции отметил, что нужно укреплять этот мир через наставников. "…В этом году у нас год наставника, педагога. Педагог - это не только учитель, наставник…. Мы сегодня говорим об истории нашей страны - как мы жили, как живем и как будем жить. Самое важнейшее - современность. Межконфессиональное согласие – это стержень нашей жизни. Испытания приходят каждое столетие… Гуманитарная помощь и беженцам, и воинам. Но важнейшее – духовно нравственное возрождение, и 70 с лишним лет оно даже не упоминалось. Не только оружие, главное, как и Алексей Леонидович (Текслер) говорил, о духовно-нравственных ценностях, которые вошли в Конституцию…. Здесь мы вместе, и в не в первый раз. Мы встречаемся по желанию, чтобы упрочить взаимопонимание и доверие... Вера у нас одна, и Отчизна едина", - сказал он на конференции. По словам выпускника медресе "Расулия" Рифа Мухаметова, "Расулевские чтения" – это как раз то, что позволяет объединиться и помочь друг другу в благом. "Мы строим мосты доверия между светскими и религиозными общественными институтами, вместе решаем проблемы и действуем на благо и процветание нашей родной земли", - приводятся слова Мухаметова на странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной конференции. Председатель Совета "Ассамблеи народов Челябинской области" Ханахмед Гюлов считает, что "Расулевские чтения" играют выдающуюся роль в укреплении духовности, развитии религиозного образования и просвещения. "Значение "Расулевских чтений" и всех подобных форумов для современного общества очень велико. Во многом благодаря конференции был реализован проект по возрождению традиционной богословской мусульманской школы на опыте прославленного медресе "Расулия". В условиях динамично развивающегося мира ставятся и новые приоритетные задачи. Появление интеллектуальных мусульманских кадров нового формата со светской составляющей должно явиться залогом построения гармоничного общества", - приводятся слова Гюлова в соцсети "ВКонтакте" на странице конференции.

https://ria.ru/20230703/festival-1881858091.html

https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html

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Алёна Пава

челябинская область, алексей текслер, троицк, русская православная церковь, религия