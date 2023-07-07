https://ria.ru/20230707/chekhiya-1882698749.html

Президент Чехии заявил о передаче Киеву 676 единиц техники с 2022 года

Президент Чехии заявил о передаче Киеву 676 единиц техники с 2022 года - РИА Новости, 07.07.2023

Президент Чехии заявил о передаче Киеву 676 единиц техники с 2022 года

Чехия за период после 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:32

2023-07-07T00:32

2023-07-07T01:14

украина

чехия

киев

петр павел

владимир зеленский

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евросоюз

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ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Чехия за период после 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов, сообщил в четверг вечером после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским глава Чехии Петр Павел. "Чехия передала Чехии в общей сложности 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. Общий объем той помощи, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме составляет около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов)", - сказал Павел. Говоря о происходящем на Украине военном конфликте, Павел заявил, что не видит никакого иного его решения, кроме победы Украины. "Если бы Россия добилась успеха, то устои общества, в котором мы живем, были бы основательно сотрясены", - утверждает чешский президент. По словам Павела, в интересах не только Киева, но и Праги, чтобы Украина сразу по окончании конфликта начала переговоры о своем вступлении в НАТО. "Это в интересах и нашей безопасности, региональной стабильности, а также экономического процветания", - добавил Павел. На предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Вильнюсе, по мнению Павела, пойдет речь о некой институционализации поддержки Украины через среднесрочный план, который закрепит поддержку Украины на пять лет. Поддержка также будет выражена в виде выделения финансовых ресурсов. В то же время позицию Украины укрепит первое заседание Совета Украина-НАТО. Также Чехия будет поддерживать идею начала переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца текущего года. Павел также считает, что восстановление Украины не только после, но и во время конфликта нужно рассматривать как новый вызов и возможности для Чехии и чешских компаний. Первым практическим шагом в этом направлении станет, по словам президента, посещение Украины на следующей неделе 30 чешскими бизнесменами вместе с Томашем Копечным, представителем правительства по восстановлению Украины.

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879321153.html

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украина, чехия, киев, петр павел, владимир зеленский, нато, евросоюз, в мире