Президент Чехии заявил о передаче Киеву 676 единиц техники с 2022 года
Президент Чехии Павел: с февраля 2022 года Прага передала Киеву 676 единиц тяжелой техники
© AP Photo / Petr David JosekФлаг Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Флаг Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Чехия за период после 24 февраля 2022 года передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов, сообщил в четверг вечером после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским глава Чехии Петр Павел.
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"Чехия передала Чехии в общей сложности 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. Общий объем той помощи, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме составляет около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов)", - сказал Павел.
Говоря о происходящем на Украине военном конфликте, Павел заявил, что не видит никакого иного его решения, кроме победы Украины. "Если бы Россия добилась успеха, то устои общества, в котором мы живем, были бы основательно сотрясены", - утверждает чешский президент.
По словам Павела, в интересах не только Киева, но и Праги, чтобы Украина сразу по окончании конфликта начала переговоры о своем вступлении в НАТО. "Это в интересах и нашей безопасности, региональной стабильности, а также экономического процветания", - добавил Павел.
На предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Вильнюсе, по мнению Павела, пойдет речь о некой институционализации поддержки Украины через среднесрочный план, который закрепит поддержку Украины на пять лет. Поддержка также будет выражена в виде выделения финансовых ресурсов. В то же время позицию Украины укрепит первое заседание Совета Украина-НАТО. Также Чехия будет поддерживать идею начала переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца текущего года.
Павел также считает, что восстановление Украины не только после, но и во время конфликта нужно рассматривать как новый вызов и возможности для Чехии и чешских компаний. Первым практическим шагом в этом направлении станет, по словам президента, посещение Украины на следующей неделе 30 чешскими бизнесменами вместе с Томашем Копечным, представителем правительства по восстановлению Украины.