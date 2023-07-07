https://ria.ru/20230707/byudzhet-1882720321.html

Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета

Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета - РИА Новости, 07.07.2023

Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета

Вологодские депутаты подвели итоги парламентского года и обсудили ситуацию в финансовом и экономическом блоке региона, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:25

2023-07-07T09:25

2023-07-07T09:25

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 7 июл - РИА Новости. Вологодские депутаты подвели итоги парламентского года и обсудили ситуацию в финансовом и экономическом блоке региона, сообщил председатель Законодательного области Андрей Луценко. Он выразил надежду, что к концу года область выйдет на траекторию уверенного роста. По информации пресс-службы регионального Заксобрания, положительных результатов удалось достичь благодаря напряженной работе, которая велась на протяжении всего парламентского года в профильных комитетах. Так, деятельность комитета ЗСО по бюджету и налогам была направлена на принятие эффективного и сбалансированного бюджета и поддержку бизнеса. "В частности, продлены льготы по налогу на имущество, в том числе для организаций торговли на сельских территориях, сохранены льготы для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, пересмотрена в сторону снижения налоговая нагрузка по патентной системе", - пояснил Луценко и подчеркнул, что принятые меры являются серьезной помощью бизнесу. Кроме того, ряд важных законов был принят комитетом по экономической политике и собственности. Например, введена новая категория инвестпроектов – в сфере складского хозяйства и ритейла. Для них снижен минимальный объем капитальных вложений до 30 миллионов рублей при условии реализации в муниципальных округах. Также изменения коснулись департамента дорожного хозяйства Вологодчины. Он получил право при неоднократном нарушении предпринимателями правил работы в судебном порядке прекращать действие выданного свидетельства на перевозки. По словам Луценко, кроме вышеперечисленного, в минувшем парламентском году принят ряд важных законов, связанных с выделением земельных участков. Право их предоставления бесплатно в собственность получили граждане - вынужденные переселенцы с Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он также отметил, что возможности по обеспечению многодетных семей земельными участками ограничены. В связи с этим возникла необходимость для стимулирования жилищного строительства в сельской местности. Поэтому гражданами предоставили возможность направлять выплату, полученную взамен земли, на оплату подключения жилого дома к инженерным сетям, на строительство инженерных коммуникаций, в том числе внутридомовых, на погашение кредитов, взятых на эти цели.

https://ria.ru/20230706/obrascheniya-1882623134.html

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вологодская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей луценко, вологодская область