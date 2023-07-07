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Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета
Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета - РИА Новости, 07.07.2023
Луценко: одна из главных задач парламента — принятие эффективного бюджета
Вологодские депутаты подвели итоги парламентского года и обсудили ситуацию в финансовом и экономическом блоке региона, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:25
2023-07-07T09:25
2023-07-07T09:25
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГДА, 7 июл - РИА Новости. Вологодские депутаты подвели итоги парламентского года и обсудили ситуацию в финансовом и экономическом блоке региона, сообщил председатель Законодательного области Андрей Луценко. Он выразил надежду, что к концу года область выйдет на траекторию уверенного роста. По информации пресс-службы регионального Заксобрания, положительных результатов удалось достичь благодаря напряженной работе, которая велась на протяжении всего парламентского года в профильных комитетах. Так, деятельность комитета ЗСО по бюджету и налогам была направлена на принятие эффективного и сбалансированного бюджета и поддержку бизнеса. "В частности, продлены льготы по налогу на имущество, в том числе для организаций торговли на сельских территориях, сохранены льготы для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, пересмотрена в сторону снижения налоговая нагрузка по патентной системе", - пояснил Луценко и подчеркнул, что принятые меры являются серьезной помощью бизнесу. Кроме того, ряд важных законов был принят комитетом по экономической политике и собственности. Например, введена новая категория инвестпроектов – в сфере складского хозяйства и ритейла. Для них снижен минимальный объем капитальных вложений до 30 миллионов рублей при условии реализации в муниципальных округах. Также изменения коснулись департамента дорожного хозяйства Вологодчины. Он получил право при неоднократном нарушении предпринимателями правил работы в судебном порядке прекращать действие выданного свидетельства на перевозки. По словам Луценко, кроме вышеперечисленного, в минувшем парламентском году принят ряд важных законов, связанных с выделением земельных участков. Право их предоставления бесплатно в собственность получили граждане - вынужденные переселенцы с Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он также отметил, что возможности по обеспечению многодетных семей земельными участками ограничены. В связи с этим возникла необходимость для стимулирования жилищного строительства в сельской местности. Поэтому гражданами предоставили возможность направлять выплату, полученную взамен земли, на оплату подключения жилого дома к инженерным сетям, на строительство инженерных коммуникаций, в том числе внутридомовых, на погашение кредитов, взятых на эти цели.
https://ria.ru/20230706/obrascheniya-1882623134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, вологодская область
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область
ВОЛОГДА, 7 июл - РИА Новости. Вологодские депутаты подвели итоги парламентского года и обсудили ситуацию в финансовом и экономическом блоке региона, сообщил председатель Законодательного области Андрей Луценко.
Он выразил надежду, что к концу года область выйдет на траекторию уверенного роста.
По информации пресс-службы регионального Заксобрания, положительных результатов удалось достичь благодаря напряженной работе, которая велась на протяжении всего парламентского года в профильных комитетах.
Так, деятельность комитета ЗСО по бюджету и налогам была направлена на принятие эффективного и сбалансированного бюджета и поддержку бизнеса.
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"В частности, продлены льготы по налогу на имущество, в том числе для организаций торговли на сельских территориях, сохранены льготы для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, пересмотрена в сторону снижения налоговая нагрузка по патентной системе", - пояснил Луценко и подчеркнул, что принятые меры являются серьезной помощью бизнесу.
Кроме того, ряд важных законов был принят комитетом по экономической политике и собственности. Например, введена новая категория инвестпроектов – в сфере складского хозяйства и ритейла. Для них снижен минимальный объем капитальных вложений до 30 миллионов рублей при условии реализации в муниципальных округах.
Также изменения коснулись департамента дорожного хозяйства Вологодчины. Он получил право при неоднократном нарушении предпринимателями правил работы в судебном порядке прекращать действие выданного свидетельства на перевозки.
По словам Луценко, кроме вышеперечисленного, в минувшем парламентском году принят ряд важных законов, связанных с выделением земельных участков. Право их предоставления бесплатно в собственность получили граждане - вынужденные переселенцы с Украины
, Донецкой и Луганской народных республик
, Херсонской и Запорожской областей
.
Он также отметил, что возможности по обеспечению многодетных семей земельными участками ограничены. В связи с этим возникла необходимость для стимулирования жилищного строительства в сельской местности. Поэтому гражданами предоставили возможность направлять выплату, полученную взамен земли, на оплату подключения жилого дома к инженерным сетям, на строительство инженерных коммуникаций, в том числе внутридомовых, на погашение кредитов, взятых на эти цели.
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