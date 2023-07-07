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Луценко: более 2600 пар заключили брак на Вологодчине с начала года - РИА Новости, 07.07.2023
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Вологодская область
 
15:25 07.07.2023 (обновлено: 16:07 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/brakosochetanie-1882815846.html
Луценко: более 2600 пар заключили брак на Вологодчине с начала года
Луценко: более 2600 пар заключили брак на Вологодчине с начала года - РИА Новости, 07.07.2023
Луценко: более 2600 пар заключили брак на Вологодчине с начала года
Только в этом году брачный союз заключили более 2,6 тысяч пар Вологодской области, отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:25
2023-07-07T16:07
вологодская область
вологодская область
череповец
андрей луценко
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
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ВОЛОГДА, 7 июл — РИА Новости. Только в этом году брачный союз заключили более 2,6 тысяч пар Вологодской области, отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко, поздравляя жителей области в преддверии Дня семьи, любви и верности.День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии."Самое главное в жизни – семья. Ничего в жизни не сможет заменить поддержки родного плеча, улыбок детей, первых шагов внуков. Это моменты мы ценим превыше всего. Дорогие вологжане, пускай ваши семьи будут прочной крепостью, где царит только любовь, внимание и забота", - отметил председатель Заксобрания.Больше всего брачных союзов зарегистрировано в ЗАГСАх областной столице, Череповце, а из муниципалитетов по количеству бракосочетаний лидирует Сокольский округ. А семей, в которых супруги отметили 50 и более лет совместной жизни, в Вологодской области насчитывается более одной тысячи, добавили в пресс-службе Законодательного собрания региона.
https://ria.ru/20230706/prazdnik-1882503707.html
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вологодская область, череповец, андрей луценко, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Андрей Луценко, День семьи, любви и верности в России, День семьи, любви и верности

Луценко: более 2600 пар заключили брак на Вологодчине с начала года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВо время церемонии заключения брака
Во время церемонии заключения брака - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Во время церемонии заключения брака
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ВОЛОГДА, 7 июл — РИА Новости. Только в этом году брачный союз заключили более 2,6 тысяч пар Вологодской области, отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко, поздравляя жителей области в преддверии Дня семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
"Самое главное в жизни – семья. Ничего в жизни не сможет заменить поддержки родного плеча, улыбок детей, первых шагов внуков. Это моменты мы ценим превыше всего. Дорогие вологжане, пускай ваши семьи будут прочной крепостью, где царит только любовь, внимание и забота", - отметил председатель Заксобрания.
Больше всего брачных союзов зарегистрировано в ЗАГСАх областной столице, Череповце, а из муниципалитетов по количеству бракосочетаний лидирует Сокольский округ. А семей, в которых супруги отметили 50 и более лет совместной жизни, в Вологодской области насчитывается более одной тысячи, добавили в пресс-службе Законодательного собрания региона.
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Вологодская областьВологодская областьЧереповецАндрей ЛуценкоДень семьи, любви и верности в РоссииДень семьи, любви и верности
 
 
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