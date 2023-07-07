https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882784010.html

СМИ: в США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

СМИ: в США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: в США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

Американские чиновники считают, что возможная отправка Украине кассетных боеприпасов будет временной мерой, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:29

2023-07-07T13:29

2023-07-07T13:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американские чиновники считают, что возможная отправка Украине кассетных боеприпасов будет временной мерой, сообщает газета New York Times со ссылкой на интервью с этими должностными лицами. Ранее в Пентагоне заявили, что вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, Белый дом может в пятницу объявить о передаче Украине "тысяч" кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. "Американские чиновники заявили, что они ожидают, что передача кассетных боеприпасов будет временной мерой", - говорится в сообщении. По данным издания, предоставление кассетных боеприпасов призвано выиграть время до того, как в США не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов, что может произойти к весне 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

https://ria.ru/20230707/prestuplenie-1882725179.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, пентагон