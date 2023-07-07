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Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 07.07.2023
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21:34 07.07.2023 (обновлено: 21:51 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900373.html
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву
США обсуждали с союзниками поставку Киеву кассетных боеприпасов, решение было непростым, но его поддержали, заявил на брифинге в пятницу советник президента США РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:34
2023-07-07T21:51
в мире
киев
украина
джейк салливан
нато
сергей лавров
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США обсуждали с союзниками поставку Киеву кассетных боеприпасов, решение было непростым, но его поддержали, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы тесно консультировались, принимая решение об этом и некоторые из тех, кто не является подписантом конвенции, подписанной в Осло, приняли это с распростертыми объятиями и считают это абсолютно верным решением. Даже те союзники, которые не подписали конвенцию и не могут формально поддерживать что-то, что ей противоречит, в частном порядке и многие публично сегодня выразили понимание нашего решению", - сказал Салливан, подтвердив решение Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы.По словам представителя Белого дома, решение было трудным и требовало "очень серьезного анализа потенциального ущерба для гражданского населения". Отвечая на вопросы журналистов, Салливан подчеркнул, что обсуждение решение о поставках не только не выявило разногласий внутри НАТО, но "напротив, показало его единство".Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение боеприпасов данного типа. При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, поскольку США не подписали соответствующую конвенцию.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html
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в мире, киев, украина, джейк салливан, нато, сергей лавров, россия, сша, анналена бербок
В мире, Киев, Украина, Джейк Салливан, НАТО, Сергей Лавров, Россия, США, Анналена Бербок
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву

Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США обсуждали с союзниками поставку Киеву кассетных боеприпасов, решение было непростым, но его поддержали, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы тесно консультировались, принимая решение об этом и некоторые из тех, кто не является подписантом конвенции, подписанной в Осло, приняли это с распростертыми объятиями и считают это абсолютно верным решением. Даже те союзники, которые не подписали конвенцию и не могут формально поддерживать что-то, что ей противоречит, в частном порядке и многие публично сегодня выразили понимание нашего решению", - сказал Салливан, подтвердив решение Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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По словам представителя Белого дома, решение было трудным и требовало "очень серьезного анализа потенциального ущерба для гражданского населения". Отвечая на вопросы журналистов, Салливан подчеркнул, что обсуждение решение о поставках не только не выявило разногласий внутри НАТО, но "напротив, показало его единство".
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение боеприпасов данного типа. При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, поскольку США не подписали соответствующую конвенцию.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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