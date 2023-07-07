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Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Контрнаступление Украины продвигается тяжело, встречая значительное сопротивление российских сил, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:29
2023-07-07T21:29
2023-07-07T21:42
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Контрнаступление Украины продвигается тяжело, встречая значительное сопротивление российских сил, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Оно продвигается тяжело. Русские окопались, они бросили значительные человеческие силы и много боеприпасов для отражения", - заявил Салливан на брифинге в Белом доме.По его словам, Украина настроена продолжать свои действия и еще не использовала значительные ресурсы, которыми располагает.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882898634.html
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В мире, Киев, Украина, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, США
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ настроены его продолжать