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Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать - РИА Новости, 07.07.2023
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21:29 07.07.2023 (обновлено: 21:42 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Контрнаступление Украины продвигается тяжело, встречая значительное сопротивление российских сил, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:29
2023-07-07T21:42
в мире
киев
украина
джейк салливан
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Контрнаступление Украины продвигается тяжело, встречая значительное сопротивление российских сил, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Оно продвигается тяжело. Русские окопались, они бросили значительные человеческие силы и много боеприпасов для отражения", - заявил Салливан на брифинге в Белом доме.По его словам, Украина настроена продолжать свои действия и еще не использовала значительные ресурсы, которыми располагает.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882898634.html
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в мире, киев, украина, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, сша
В мире, Киев, Украина, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, США
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать

Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ настроены его продолжать

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Контрнаступление Украины продвигается тяжело, встречая значительное сопротивление российских сил, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Оно продвигается тяжело. Русские окопались, они бросили значительные человеческие силы и много боеприпасов для отражения", - заявил Салливан на брифинге в Белом доме.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Белый дом: США наращивают производство боеприпасов для нужд Киева
Вчера, 21:18
По его словам, Украина настроена продолжать свои действия и еще не использовала значительные ресурсы, которыми располагает.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
Вчера, 21:27
 
В миреКиевУкраинаДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ШойгуСША
 
 
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