США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
Белый дом: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США получили от Киева письменные обязательства того, что тот "с осторожностью" будет применять полученные от союзников кассетные боеприпасы во избежание рисков для мирного населения, заявил в пятницу советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"Итак, Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно - таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", - сказал Салливан в ходе брифинга.
Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы.
Также Салливан добавил, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".