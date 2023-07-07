Рейтинг@Mail.ru
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 07.07.2023 (обновлено: 21:48 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям - РИА Новости, 07.07.2023
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
США получили от Киева письменные обязательства того, что тот "с осторожностью" будет применять полученные от союзников кассетные боеприпасы во избежание рисков... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:27
2023-07-07T21:48
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
джейк салливан
нато
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ceeb2c9bda114718dd284dfacfe7ff1.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США получили от Киева письменные обязательства того, что тот "с осторожностью" будет применять полученные от союзников кассетные боеприпасы во избежание рисков для мирного населения, заявил в пятницу советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Итак, Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно - таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", - сказал Салливан в ходе брифинга.Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы.Также Салливан добавил, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900018.html
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900373.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885005_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d1fe6355eb61853c7bf11f1075cbe981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, джейк салливан, нато, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Джейк Салливан, НАТО, Дмитрий Песков
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям

Белый дом: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США получили от Киева письменные обязательства того, что тот "с осторожностью" будет применять полученные от союзников кассетные боеприпасы во избежание рисков для мирного населения, заявил в пятницу советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Итак, Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно - таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", - сказал Салливан в ходе брифинга.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Белый дом: контрнаступление Киева идет тяжело, но ВСУ готовы продолжать
Вчера, 21:29
Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы.
Также Салливан добавил, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву
Вчера, 21:34
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДжейк СалливанНАТОДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала